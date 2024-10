Epec: 31.900 usuarios pueden perder aún el subsidio en Córdoba

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) informó que quedan aún unos 31.900 usuarios que nunca realizaron el trámite de recategorización en la página www.argentina.gob.ar/subsidios y que deben hacerlo para no perder el subsidio.

"El plazo que había puesto la Nación era el 4 de septiembre, obviamente ya pasó. Pero no incluyó, no pasó a aquellos que no se inscribieron directamente a ser N1, todavía los mantuvo como N2", explicó el vocero de la compañía Alfredo Camponovo.

"Pero sí ha enviado una nota al Ente Regulador de los Servicios Públicos en Córdoba (Ersep) diciéndole expresamente que le comunique a la distribuidora, es decir a Epec, que le avise a los usuarios que no se inscribieron que en el próximo padrón ya no habrá vuelta atrás", agregó en declaraciones a Cadena 3.

La nueva competitividad: empresarios y consultores ajustan agenda para impulsar baja de costos y aumento de productividad

"Aquellos que no hayan hecho el trámite van a ser definitivamente categorizados como N1. Es como que dio un plazo más, mes más o dos meses más porque es hasta fines de octubre el cálculo para que los usuarios ingresen en www.argentina.gob.ar/subsidios y realicen la inscripción como corresponde ", enfatizó Camponovo.

Además precisó que deben llenar el formulario "aquellos que no lo hicieron nunca" y "los que ya lo hicieron no tienen nada que hacer".

Extensión de vida de Atucha I: un paso clave para recuperar potencia en un contexto de escasez

Cómo hacerlo

El trámite se puede realizar directamente ingresando a www.argentina.gob.ar/subsidios.

Para llenar el formulario hay que tener a mano la factura de energía, el DNI y los CUIL de los mayores de 18 años que tienen que quedar registrados con sus respectivos ingresos.

Categorías

N1: Es la de ingresos más altos. No tiene subsidios. Están incluidos los ingresos totales del hogar equivalentes o superiores a 3,5 canastas básicas, quienes cuenten con tres o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, o posean 3 o más inmuebles.

N3: Es la de ingresos medios. Subsidios hasta un consumo de 250 KwH. Están incluidos los ingresos totales del hogar equivalentes a entre 1 y 3,5 canastas básicas, quienes cuenten con un vehículo con una antigüedad menor a 3 años, o posean hasta 2 inmuebles.

N2: Es la de ingresos más bajos. Subsidios totales hasta los 350 KwH. Están incluidos los ingresos totales del hogar menores a 1 canasta básica, quienes no cuenten con un vehículo con una antigüedad menor a 3 años, o posea hasta 1 inmueble.