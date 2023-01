El efecto de la sequía que sufre nuestro país tendría un impacto considerable durante este año. Según proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las exportaciones caerían entre u$s9.200 y u$s14.100 millones, lo que puede implicar un descenso de entre 1 y 1,8% del Producto Bruto Interno.

Estos datos catastróficos se acercarían al máximo proyectado por la entidad, de acuerdo con el panorama de lluvias poco alentador para la región núcleo.

El dato más preocupante para el Gobierno, si se quiere, es que en términos de recaudación esto representa una merma de entre u$s3.100 y u$s4.700 millones.

La sequía afecta el 55% del territorio y el trigo es el primer grano en acusar el golpe

Un dato por demás complicado. Más si se tiene en cuenta que en 2022, y sólo en el décimo segundo mes, los tributos relacionados con el comercio exterior, impulsados por el plan de promoción de exportaciones, mas conocido como Dólar-Soja II mostraron un crecimiento de 126,4% interanual, al sumar algo más de $ 218.700 millones.

En el año, el pago de derechos de exportación por todos los rubros, donde el sector agrícola y sus derivados concentraron el 65% de la facturación, superando el billón 649.000 millones de pesos, con un crecimiento del 71% respecto al 2021.

Una campaña y dos escenarios posibles

La campaña 22/23 se caracteriza por atravesar un escenario complejo donde se espera que la producción de los principales granos sufra recortes significativos desde las proyecciones publicadas en el lanzamiento de la campaña gruesa el último septiembre.

En el análisis de la Gerencia de Estudios Económicos y la Fundación INAI: “Impacto de la sequía sobre la Campaña 2022/2023” se analizaron dos escenarios posibles, tomando como base las cifras presentadas en el Lanzamiento de Campaña Gruesa 2022/23.

Primer escenario: Definido como moderado, se presentan proyecciones estimadas de producción:

soja 41 millones de toneladas

maíz 44,5 millones de toneladas

girasol 3,7 millones de toneladas

Segundo escenario: pesimista, con una sequía más pronunciada),

Soja 35,5, millones de toneladas

Maíz 37,8 millones de toneladas

Girasol 3,5 millones de toneladas

Desde la institución agregaron que ambos contextos exponen una posibilidad de ocurrencia real, los que podrían alcanzarse en caso de persistir las condiciones agroclimáticas actuales.

Los números de la exportación y la recaudación

El análisis explica que, de cumplirse las estimaciones iniciales de producción presentadas en septiembre 2022 habrían implicado una caída del Producto Bruto Agroindustrial (PBA) respecto a 21/22 de 4.067 millones de dólares (-8% i.c.).

En campos de productores CRA se puede ver el efecto devastador de la sequía en los cultivos.

"Sin embargo, el empeoramiento de la situación climática resulta en caídas superiores, del orden de los 11.025 millones de dólares (-21% i.c.) bajo el primer escenario, y de 15.743 millones (-30% i.c.), en el segundo (mayor caída en producción)".

De esta manera, la Bolsa explica que "el impacto negativo de la sequía con relación a las proyecciones de septiembre es equivalente al 1,1% o 1,8% del PBI, según sea el escenario".

Y agrega que estas proyecciones también representan un efecto negativo sobre las exportaciones, las cuales se estiman con caídas del orden de 9.226 millones de dólares (-21% i.c.), y de hasta 14.115 millones (-33% i.c.), en el escenario de mayor sequía.

Finalmente, en términos de recaudación fiscal, los datos explican que "el Estado dejaría de percibir entre 3.143 Millones de dólares (-18% i.c.) y u$s 4.739 millones (-27% i.c.), dependiendo el escenario, principalmente por caídas en los derechos de exportación".

La mirada sobre el trigo

El recorte de exportaciones para el cereal en esta campaña es de 9,3 millones de toneladas, es decir que se bajó de una proyección de 15,3 a 6 millones de toneladas.

Para un análisis más ajustado sobre las pérdidas que traerá el trigo, Guido D' Angelo, economista de la Bolsa de Comercio de Rosario recordó a PERFIL que "con muy buen tino alguien podría decir que venimos de la mayor exportación de trigo de la historia, así que sería mejor tomar el promedio de las últimas cinco campañas. Esto nos da un volumen exportado de promedio de 11,7 millones de toneladas, aún así 5,7 millones de toneladas por debajo de la perspectiva exportadora de la campaña actual".

Al valorizar estas producciones al FOB promedio de la campaña pasada, D´ Angelo se animó a proyectar un número de pérdidas sobre el cereal. "Estaríamos hablando de un recorte de exportaciones en este año comercial de más de US$ 2.831 millones respecto a la campaña pasada y de US$ 1.731 respecto al promedio exportado en las campañas 2016/17-2020/21", dijo.

Y agregó que "usar el FOB promedio de la campaña pasada (cerca de US$ 303/ton) es simplemente para aproximar una estimación en este ejercicio teórico. Si nos mantenemos en torno a los precios de exportación actuales (promedio de FOB US$ 342/ton en noviembre pasado, según INDEC) podríamos cerrar este año comercial con exportaciones en torno a los US$ 2.084 millones, un 55% por debajo de la campaña pasada en términos de valor exportado, pero cerca de un 14% por debajo del promedio de 2016/17-2020/21".

Para D' Angelo, de alguna manera los precios han compensado parte de la importantísima caída productiva para las cuentas externas argentinas. Sin embargo, también recordó "el fuerte impacto que la sequía tuvo y sigue teniendo en todo el país sobre el campo, lo que viene limitando de una manera muy preocupante la actividad económica en muchísimas zonas del país".