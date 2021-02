Precios Máximos: AFIP y Comercio Interior realizan controles en los supermercados chinos

La Secretaría de Comercio Interior y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizaron un operativo conjunto de control de precios en supermercados chinos y autoservicios de los barrios de San Telmo y Constitución, en el que encontraron casos de sobreprecios.



"Nos encontramos en el barrio de Constitución para realizar un operativo en conjunto con la AFIP para verificar el cumplimiento de Precios Máximos; fuimos a tres supermercados, en uno encontramos sobreprecios y se labró un acta para que puedan hacer su descargo", dijo el inspector Gustavo Vaqueiro.



Al respecto, detalló que "el supermercado tendrá diez días hábiles para hacer su descargo y de no ser satisfactorio pasa a un trámite legal para, de corresponder, realizar una sanción económica".



El inspector señaló que están trabajando a buen ritmo desde hace varios meses. "Estamos haciendo un promedio de 70 a 100 inspecciones diarias, y si hay exceso de precios se labra un acta de corresponder o una sanción inmediata que puede ser una clausura", señaló.

Los precios de alimentos siguen en alza y superan a la inflación mensual

Vaqueiro justificó los controles indicando que el fin es mejorar el acceso de los consumidores a los alimentos. "El objetivo de estos operativos es que los consumidores puedan acceder a precios justos, razonables y que no haya abusos en los precios".



Qué dicen los supermercados chinos

Ante el control de precios que se desarrolla en el día de la fecha, Perfil consultó a Yolanda Durán, titular de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países Asiáticos (CEDEAPSA) quien se mostró un tanto sorprendida. "La Secretaria de Comercio junto al Ministro de Producción dijeron que el control de precios máximos terminaba el 31 de enero. No sé, al momento la lista sigue vigente en la web de la secretaría. Es más, agregaron productos y la verdad es que no se puede sostener porque nuestro proveedores, cada vez más caro nos traen (la mercadería).



En la misma línea, Durán opinó que, en tanto quienes venden a los supermercados chinos sigan entregando con precios en alza, no están en condiciones los comerciantes de cumplir con los precios máximos. "Ciertos productos no los van a encontrar en nuestras góndolas porque no nos da para vender a esos precios".

Entre los productos cuyos precios están más complicados, la titular de CEDEAPSA señaló "el aceite, algunas marcas de fideos y las harinas", entre otros.

En qué consiste una inspección de AFIP y la Secretaría de Comercio

Ante todo, las inspecciones consisten en una verificación ocular.

1) Los inspectores comparan que los precios indicados en caja y góndola coincidan con los valores correspondientes según los listados consignados para la tarea de fiscalización.

2) Si un comercio incumple con esos parámetros, se le exige que reduzca esos precios, y se labran actas intimando a los dueños o encargados a dar las explicaciones del caso y presentar documentación que las acredite frente a las autoridades de la Secretaría de Comercio Interior.



3) Si las infracciones involucren a más de 10 productos, los inspectores tienen la potestad de realizar una clausura preventiva del comercio por 24 horas, durante las cuales los comerciantes deberán corregir los valores de góndola.



4 ) Pasado ese tiempo se verifica la corrección en los precios y, de ser así, se levanta la clausura.



En total, durante 2020 se llevaron a cabo unas 3.000 inspecciones conjuntas en industrias, distribuidoras, y comercios de diversa magnitud en distintos puntos de todo el país.



Por su parte, la Secretaría de Comercio Interior realizó en lo que va del año más de 1.500 fiscalizaciones en empresas, comercios de proximidad y supermercados, para controlar el cumplimiento de precios y el normal abastecimiento de productos.



Los números oficiales indican que en 2020, se realizaron más de 34.000 operativos de fiscalización de precios y abastecimiento de productos esenciales, en los que los fiscalizadores labraron más de 4.000 actas por infracciones a los precios máximos, y realizaron más de 600 clausuras preventivas por incumplimientos en los precios.

LR / TL