Redrado denunció que Macri hizo devaluar adrede el ‘lunes negro’ y desató la polémica

por Mirta Fernandez

El ex titular del Banco Central Martín Redrado acusó al presidente Mauricio Macri de haber ordenado el lunes dejar correr el valor del dólar para que los “argentinos aprendan a quién votar”, lo que encendió la polémica entre analistas del mercado. Algunos señalaron a PERFIL que “tiene asidero” la denuncia de Redrado porque el accionar del BCRA “fue débil” ese día cuando el dólar saltó 23,09% tras la fuerte derrota del oficialismo en las PASO. Otros respaldaron la actuación de la entidad monetaria alegando que “cuida las reservas”.

Redrado afirmó a radio Mitre tener información de gente del BCRA de que “el Presidente dijo el día lunes ‘que el dólar se vaya donde se tenga que ir de manera de que los argentinos aprendan a quién votaron, Y haber votado lo que se votó el domingo fue votar más devaluación e inflación”. El ex funcionario reprochó que “el BCRA estuviera mirando desde la tribuna el lunes qué es lo que pasaba en el mercado, en lugar de estar interviniendo”, y recordó que el FMI autorizó a vender hasta US$ 250 millones cuando el dólar superara el techo de la zona de referencia fijado en $ 51,44. Ese día el BCRA vendió US$ 105 millones de reservas. Consultados por este tema, en el BCRA respondieron que “no hacemos comentarios”.

El financista Christian Buteler evaluó que “fue un desastre lo que hizo esta semana el BCRA porque dejó que el dólar subiera 33% entre lunes y miércoles innecesariamente porque podía haber sido frenado el primer día, y es inentendible que no lo haya hecho” porque “el dólar se movió con un volumen bajo, la mitad del promedio de agosto y de julio, no como en abril de 2018 que le sacaron US$ 1.500 millones en un día”. En ese marco, Buteler opinó que “yo no lo puedo corroborar, pero tiene bastante asidero lo que dice Redrado” si uno “mira cómo fue la semana” y “el discurso del lunes de Macri enojado retando al electorado”.

Respaldo. En contraposición, Norberto Sosa, de Invertir en Bolsa, planteó que “el programa financiero está bajo la lupa, y el BCRA debe ser muy cuidadoso con las reservas. La implementación de una banda superior le da derecho, pero no obliga al BCRA a vender. En momentos como estos surge la vieja frase que ‘el efectivo es el rey’. Este consejo vale para una empresa y también para un país, y el activo a cuidar son las reservas”. Matías Rajnerman, de Ecolatina, consideró que el lunes el BCRA “intervino en forma débil, pero la dinámica del mercado fue irracional, dónde le va a poner un techo a algo que no se sabe dónde está, creo que cuidó las reservas pensando en la situación compleja de la deuda, no me parece una estrategia mala”.

El apoyo más contundente se lo dio Emmanuel Alvarez Agis, cercano a Alberto Fernández, que dijo que Sandleris actuó esta semana de manera “impecable”. “Esta política que estoy viendo ahora es la correcta”, añadió por radio.

Leonardo Chialva, de Delphos Investment, cree que el BCRA “actuó bien, no había mucho para hacer, en $ 45 te sacaban mil millones y el FMI no te dejaba vender, es lo que se podía hacer dentro de un paraguas del FMI”. En igual línea, Mauro Mazza de Bull Market Brokers calificó de “impecable” la estrategia porque “si el BCRA se ponía a defender los $ 50 no hubiese perdido 350 palos sino arriba de mil, y lo que iba hacer era activar la demanda de los fondos; si el BCRA vendía les daba el incentivo”, expresó.