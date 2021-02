Se dispara el precio de Dogecoin tras tuits de Elon Musk

Noticias Relacionadas Tesla consterna a Wall Street con primeros resultados

Dogecoin, la criptomoneda que comenzó como un meme, volvió a dispararse tras una serie de tuits de Elon Musk. Al comienzo de la semana, la divisa electrónica subía un 13,83 % y cotizaba a $ 0,08. En los últimos 7 días, el Doge creció un 104,94 %, según el portal investing.com

El aumento de la criptodivisa se dio luego de que el fundador de Tesla utilizara sus redes sociales para hablar a favor de ella. En una encuesta de Twitter, Musk preguntó cuál será la futura divisa del mundo y los usuarios eligieron en 71,3 % la Dogecoin. A partir de la elección Musk tuiteó: "Who let the Doge out", en referencia a la canción de Baha Men "Who Let teh Dogs Out". Además, puso: The people have spoken … (la gente habló).

Ð is for Ðogecoin! Instructional video.https://t.co/UEEocOfcTb — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2021

No es la primera vez que Musk utiliza sus plataformas sociales para referirse al tema. La semana pasada, publicó la icónica imagen de la película del Rey León, donde Rafiki alza al recién nacido Simba, con una foto suya como el mandril y la del perrito de la criptomoneda como el cachorro.

La moneda digital con un tema de Shiba Inu alcanzó su valor más alto a 8,2 centavos el domingo por la noche, según Bloomberg. Su récord anterior a finales de enero fue de 7,8 centavos.

Hace una semana, Dogecoin estaba valorado en solo 2,5 centavos. Según el rastreador de datos CoinMarketCap, se disparó más del 53% en un período de 24 horas que finalizó el domingo, a un valor de mercado de 10.000 millones de dólares.

Dogecoin, la criptomoneda meme

La criptomoneda Dogecoin fue creada por el programador y antiguo ingeniero de IBM Billy Markus, natural de Portland, Oregon y Jackson Palmer, un australiano que estaba al frente del departamento de marketing de Adobe Systems.. Se lanzó en 2013 como una broma que se burlaba de la idea de la moneda digital.

El 17 de diciembre de 2013, menos de dos semanas desde el lanzamiento de la moneda, el 6% de la cantidad total de 100 millones de DOGE ya habían sido minados​ y el 19 de diciembre, el valor del Dogecoin había subido más de un 300%, pasando de $ 0.00026 a $ 0.00099.

Es la segunda moneda con más seguidores en la red social Reddit.

The people have spoken … https://t.co/x41oVMzTGo — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2021

