Superávit fiscal por ajuste a jubilaciones, provincias y gasto social

En octubre las cuentas públicas registraron un superávit financiero de $ 523.398 millones. Se explicó por un resultado positivo primario de $ 746.921 millones y un pago de intereses de deuda pública neto de los intra sector público por $ 223.523 millones.

“Esto compara contra un déficit financiero del mismo mes del 2023 de $ 454.000 millones, que es equivalente a $ 1.330 billones ajustados a hoy por inflación. Es decir que la diferencia de resultado financiero versus octubre de 2023 es de 1.853 billones de pesos”, comentó en redes sociales el ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante octubre, los ingresos totales en el mes alcanzaron los $ 9.358.314 millones, un incremento 167,8% interanual, y los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $ 8.611.393 millones, una suba del 125,1% interanual. Todo frente a una inflación del periodo del 193%.

“Este superávit financiero se alcanzó con un programa sostenible, que incluye una fuerte reducción de gastos de estructura del Estado y erogaciones que no corresponden a las funciones de la Nación. Al mismo tiempo, las jubilaciones y programas sociales sin intermediación crecieron contra noviembre 2023”, celebró Martín Vauthier en su cuenta de X (ex Twitter), integrante del equipo económico de Caputo y director del BICE.

Así, el Sector Público Nacional (SPN) acumuló en los primeros diez meses del año un resultado positivo financiero de aproximadamente 0,5% del PBI y un superávit primario de 1,8% del PBI.

“En el acumulado de los primeros diez meses del año, la reducción interanual del gasto público primario nacional base caja fue de $ 33 billones en pesos constantes de octubre. Resulta importante analizar la distribución del recorte del gasto. Quince de los 16 tipos de gastos tuvieron recortes por $ 33,6 billones y 1 tuvo incremento por $ 0,6 billones”, explicó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

“Del total de gastos que cayeron, se aprecia que las Jubilaciones y pensiones soportaron el 24% (su participación en la caída disminuyó 1 p.p. respecto al mes anterior), la inversión real directa el 15%, las transferencias a provincias el 16%, subsidios a la energía el 10% y programas sociales el 11%, salarios el 8%, entre los gastos más importantes”, agregó el estudio de Iaraf.

Por otra parte, ARCA (ex AFIP) publicó los datos oficiales de la primera etapa del blanqueo. Los números de esta primera etapa mostraron más de US$ 23.321 millones blanqueados, de los cuales US$ 20.631 millones correspondieron a dinero en efectivo, al tiempo que US$ 2.690 fueron bienes declarados y US$ 30 millones a monedas digitales. Además, se generó la apertura de 330.793 cuentas CERA.