Todo lo que tenés que saber para hacer pedidos por Amazon y pagar tarifa plana de envío de u$s 5

El gigante del e-commerce norteamericano Amazon anunció que la Argentina está dentro de un grupo de países que se beneficiará con su nuevo sistema de Tarifa Plana para envíos internacionales que permitirá a los residentes de este país hacer compras directamente en el sitio de Amazon en Estados Unidos y pagar una tarifa de US$ 5 por el envío. Ahora bien, el sistema tiene sus particularidades, ya que no se puede comprar cualquier producto, y además rigen algunas consideraciones que bien conviene conocer antes de ponerse a comprar en el site.

Para hacer envíos económicos a la Argentina, Amazon apela al régimen de Pequeño envío vía Courier, regulado por la AFIP, que aplica a compras que no presuman finalidad comercial y además tienen algunas condiciones, entre ellas que los paquetes no pueden superar los 50 kilos, que no se pueden comprar más de 3 unidades iguales y que los paquetes no podrán estar valuados por encima de un tope. A continuación, van una a una las restricciones.

Pequeño envío via courier: compras vía Amazon y la tarifa de 5 dólares

Entre las condiciones de este régimen de Pequeños envíos vía courier se destacan:

1) los paquetes deben estar conformados por hasta tres unidades de la misma especie

2) los paquetes no podrán superar los 50 kilos.

3) los paquetes no podrán estar valuados por precios superiores a los US$ 1.000.

4) La persona que reciba el envío puede hacer hasta cinco pedidos al año

5) La persona que realice el pedido debe tener clave fiscal nivel 3 generada en la AFIP.

Dado que no todos los productos del site de Amazon aplican a esta clase de envíos, la misma plataforma recomienda buscar el mensaje “envío con tarifa plana”.

"Al agregar productos que aplican a la promoción en el carrito de compras, se verá esta opción aplicada automáticamente, así como el descuento promocional aplicado al resumen de tu orden", explica el sitio web de Amazon.

La compañía puso una canasta de productos entre los que se encuentran productos de informática, belleza, juguetes, vestimenta, cuidado personal, hogar, calzado, libros, cocina y deportes.

Impuestos, qué correo me trae las compras y cómo pagar

Es importante considerar que los impuestos aduaneros vigentes en el país están contemplados en esta compra y afectan al precio final: Amazon los calcula y detalla antes de dar por finalizada la compra.

En el caso de los libros, no aplica ningún impuesto y el envío se mantiene en US$ 5 por paquete.

Los envíos llegan por compañías de correo privadas, como Fedex o DHL, y no por Correo Argentino.

Sin embargo, los usuarios deben prestar atención a la forma de pago.

Si usan pesos, se les aplicará el "dólar tarjeta", un 32% más caro que si se cancela la compra con dólares previamente comprados en el mercado de bonos, si se tiene en cuenta la cotización del dólar MEP.

Qué dice AFIP sobre los "Pequeños envíos via courier"

La AFIP indica que, el interesado en comprar bajo este sistema deberá cumplir simples pasos:

1) Hacer la compra y aguardar en el domicilio a que el Courier Internacional te lleve el envío.

2) Abonar al Courier Internacional los gastos de envío, más la franquicia correspondiente.

3) Entrar al sitio web de AFIP con CUIT y Clave Fiscal e ingresar al servicio "Envíos Postales Internacionales" para notificar que recibiste la mercadería.

Hay 30 días corridos para hacerlo. Si no se cumple con este paso, la AFIP no le permitirá recibir nuevos envíos hasta tanto se subsane o justifique esa situación.

Qué artículos se pueden comprar en Amazon desde Argentina y pagar 5 dólares de envío

En el sitio oficial de Amazon, hay una imagen donde se promociona la tarifa plana. Al hacer clic, se abre una página con las precisiones de la iniciativa y al scrollear, están los tipos de artículos segmentados que se pueden traer al país, seleccionados por la empresa.

Los rubros son:

PC y accesorios.

Juguetes.

Vestimenta.

Belleza.

Hogar (decoración).

(decoración). Hogar inteligente (asistentes de voz, cámaras de seguridad, bombillas y focos inteligentes).

(asistentes de voz, cámaras de seguridad, bombillas y focos inteligentes). Zapatos y zapatillas .

. Cuidado personal (irrigadores dentales, máquinas de afeitar, depiladoras).

(irrigadores dentales, máquinas de afeitar, depiladoras). Libros (no tienen impuestos)

Cocina .

. Inalámbricos (auriculares, joysticks, baterías portátiles).

(auriculares, joysticks, baterías portátiles). Deportes y fitness (relojes, máquinas, pesas pequeñas, indumentaria).

