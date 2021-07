Un tercio de los empresarios de seguros cree que en 2022 volverá la normalidad económica

Un nuevo informe de KPMG revela la visión de los ejecutivos del sector de los seguros respecto a la pandemia, la aceleración digital y los desafíos económicos y organizacionales.

La encuesta de KPMG CEO Outlook resume algunas de las perspectivas de los CEO de cincuenta compañías en relación al impacto del coronavirus, la reanudación de los negocios, el progreso de la vacunación contra el Covid-19 y las perspectivas tecnológicas y sociales para sus organizaciones. Asimismo, exponen cuáles son sus prioridades para el futuro inmediato, entre las que se incluyen el esfuerzo adicional para reducir la desigualdad de género o abordar cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Para Ricardo Anhesini, líder de Financial Services de KPMG en América del Sur, este nuevo informe muestra que el sector de seguros está orientado hacia un proceso de adaptación al cambio, con un ojo puesto especialmente en las fusiones y adquisiciones. “Los ejecutivos nos hablan de aumentar la participación en el mercado, de transformar la experiencia de los clientes por medio de herramientas digitales y de cambio en sus modelos operativos gracias a las tecnologías disruptivas”, opina.

Por su parte, Lorena Lardizábal Socia de KPMG Argentina, especialista en Seguros, sostiene que “a medida que la situación de pandemia va evolucionando, los negocios en general y la industria de seguros en particular, están experimentado un momento de importantes desafíos. Los impactos de una emergencia sanitaria se han expandido a problemas económicos y sociales de gran alcance y nos han llevado a la interconectividad de múltiples fuerzas. No obstante, se debe continuar evolucionando en formas digitales de trabajar y originar negocios que impulsen la velocidad, la eficiencia y una mejor experiencia del cliente. El objetivo debe ser lograr una resiliencia sostenida frente a la incertidumbre que continuará en el futuro, e inclusive puede que nos acompañe casi como un estado permanente. Por lo tanto, alcanzar la nueva realidad no es un punto final. Es en sí mismo un estado de evolución”.

Entre los temas consultados figuran el relacionado al impacto que tuvo la pandemia en el sector y que se espera para los próximos años. Las definiciones más destacadas son:

El 34% de los encuestados cree que solo en 2022 habrá un retorno a la "normalidad" económica , en tanto que otro 34% cree que su negocio ha cambiado para siempre;

, en tanto que otro 34% cree que su negocio ha cambiado para siempre; Para los ejecutivos, esta “nueva normalidad" solo se alcanzará cuando el número de nuevos casos de Covid-19 disminuya drásticamente en los mercados clave, el 50% de la población esté vacunada, y los gobiernos de los mercados más importantes alienten a las empresas a retomar la normalidad en sus operaciones.

el 50% de la población esté vacunada, y los gobiernos de los mercados más importantes alienten a las empresas a retomar la normalidad en sus operaciones. Para 9 de cada 10 ejecutivos, el hecho de que sus empleados hayan sido vacunados aumenta la seguridad de sus equipos.

El acceso de los empleados a la vacunación es un tema que preocupa la mitad de los ejecutivos del sector.

Además, los ejecutivos definieron posiciones acerca de los siguientes temas:

Visión de futuro: El 94% de los CEOs confía en que sus empresas se recuperarán en los próximos 3 años, pero solo el 20% piensa lo mismo de la economía global, 12 puntos menos que el año pasado.

Inversiones más atractivas: El 62% de los CEOs del sector apuesta por las fusiones y adquisiciones para crecer, y aspira a que la digitalización transforme la percepción de valor de sus clientes.

Tecnología y aceleración digital: El 68% de los ejecutivos planea invertir en tecnologías centradas en el cliente, mientras que el 40% apuesta por el comercio electrónico y las herramientas de soporte de ventas. Y el 76% cree que la relación con el cliente tendrá lugar especialmente por medio de las plataformas digitales.

Confianza y reputación de las compañías: El 90% de los CEOs consultados cree que la crisis sanitaria resultará en un avance significativo en materia de sostenibilidad y cambio climático; y cree que queda mucho por hacer en cuanto a diversidad de género.