Vacaciones de inverno: los destinos nacionales más buscados y paquetes desde $18.500

Las vacaciones de inverno están cerca y los operadores turísticos ya perciben una fuerte tendencia en la búsquedas para realizar viajes entre el 19 y 31 de julio.

"Los destinos más elegidos para viajar en esas fechas por Argentina son San Carlos de Bariloche, Ushuaia, Salta y Mendoza y los hoteles más buscados en estos destinos son los hoteles tradicionales de 3 y 4 estrellas con un 77% de las búsquedas", dijeron desde Almundo, un fuerte operador turístico.

Cuándo son las vacaciones de invierno 2021, provincia por provincia

Paralelamente explicaron que, por primera vez, "la demanda para vacacionar en Estados Unidos supera a los destinos de nieve por la falta de previsibilidad local y la tendencia del turismo sanitario". Así, destacan los vuelos a Miami, Nueva York, Madrid y Cancún como destinos internacionales preferidos para esas fechas.



Turismo local

Para el caso local, desde Almundo hablan de una fuerte apuesta por la compra de paquetes turísticos, ya que en momentos de incertidumbre poder contratar todo a una sola agencia de viajes genera más confianza y es más sencillo reprogramar o solicitar un reembolso si es que el gobierno decide aplicar nuevas medidas que puedan afectar al turismo nacional.

“También hay algo para destinos de esquí, aunque un poco menor que años anteriores a la pandemia. Recibimos consultas sobre políticas de flexibilidad por la incertidumbre. Al no saber qué sucederá, los clientes eligen, especialmente, Miami, con el doble fin de vacacionar y vacunarse. Para las fechas próximas, la ocupación es alta", explicó Erika Schamis, Director of Product Non Air & Media.

Shamis destacó también la posibilidad de moverse a sitios periféricos, donde los precios bajan.

"Hay destinos turísticos cercanos a Miami, a dos horas en auto, como Naples y Sanibel Island, más económicos, que también ofrecen vacunación, playas y paseos de compras".

Paquetes para vacacionar en Argentina desde $18.564 por persona

Para los que tienen pensado hacer una recorrida dentro de Argentina, en Almundo ofrecen paquetes que contemplan aéreos, hoteles y traslados, incluso sumando la alternativa de algunas excursiones. Por caso, algunos ejemplos disponibles hoy son:

El Calafate: Vuelo + Hotel + Traslados + Excursión Glaciares : $46.565 por persona + 12 cuotas sin interés -

Cataratas de Iguazú: Vuelo + Hotel + Traslados + Excursión Cataratas : $18.564 por persona + 12 cuotas sin interés -

Mendoza: Vuelo + Hotel + Traslados + camino del vino: $27.208 por persona + 12 cuotas sin interés -

Duro primer cuatrimestre para el turismo

El informe Estadísticas de Turismo Internacional (ETI) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló un ingreso de 55.300 turistas entre enero y abril de este año, reflejando una caída del 91,7% en el primer cuatrimestre de 2021 respecto al mismo período del año anterior.

De igual modo, se verificó un egreso de 198.200 turistas, lo que se traduce en un descenso del 75% en relación al primer cuatrimestre del 2020.

A pesar del poco movimiento que hay, desde que se reanudó el turismo en agosto 2020, el país mostró déficit en la balanza de turismo, que se traduce en salida y no ingreso de divisas.

Puntualmente, a abril 2021, el saldo de turistas internacionales resultó negativo en 18,4 mil para toda la vía aérea internacional. Durante estos últimos meses, el mayor saldo negativo se vivió en febrero, siendo el resultado negativo 46,7, con 57,8 mil argentinos que viajaron al exterior y solo 11,1 mil turistas que llegaron a nuestro país.

Por su parte, el saldo de turistas en el período enero-abril fue negativo en 142,9 mil.

LR