Verano 2025: guía completa de papeles, documentos y respaldos para viajar al exterior con tu auto

Con la llega de la temporada de verano 2025, crece la cantidad de argentinos que planifican cruzar las fronteras con su propio vehículo, especialmente pensando en los destinos de Brasil, Chile y Uruguay, que son los más populares este año por el tipo de cambio.

Sin embargo, antes de ponerse en marcha, es esencial tener en cuenta varios aspectos claves para que el viaje sea seguro y sin imprevistos.

Por eso, antes de salir a la ruta conviene revisar este checklist:

1. Tener la documentación al Día

Aunque no se necesita visa para ingresar a Brasil, Chile o Uruguay, es fundamental contar con tu DNI o pasaporte, licencia de conducir vigente, cédula del vehículo y Certificado del Mercosur (seguro obligatorio).

Recordar que el DNI digital y el carnet de conducir digital no son válidos, por lo que se necesita llevar los documentos físicos. Además, no olvides los comprobantes de vacunas y la oblea de GNC si es necesario.

2. Viajar con menores

Para los que viajan con menores, además del DNI, es importante llevar una partida de nacimiento o libreta de matrimonio. En caso de que falte alguno de los padres, se deberá presentar una autorización notariada del progenitor ausente.

3. Revisión preventiva del auto

Antes de emprender el viaje, realizar una revisión completa del auto. Verificar el estado de los frenos, luces, neumáticos, combustible y sistema de refrigeración. Si se viaja a un destino caluroso, asegurarse de que el aire acondicionado esté funcionando correctamente.

4. Patentes y cédulas provisorias

En el caso de tener una patente provisoria, se necesitará una autorización especial para viajar al exterior. Además, la falta de patentes físicas y cédulas verdes está generando inconvenientes, aunque se están tomando medidas para resolverlo. Para evitar dolores de cabeza, se recomienda certificar mediante escribano público.

5. Manejar en el extranjero

Si bien las normativas dentro del Mercosur son similares, es clave familiarizarse con las reglas locales, sobre todo en cuanto a límites de velocidad.

Además, de tener el celular cargado y un plan de datos internacional para emergencias.

6. Dinero y cambios de moneda

Aunque las tarjetas de crédito son aceptadas en la mayoría de los lugares, llevar algo de efectivo en moneda de uso legal del país destino, es siempre útil, especialmente para peajes o en zonas más remotas.

7. Seguro de auto y cobertura internacional

Verificar que el seguro del auto incluya cobertura internacional. Contar con una asistencia al viajero, no es obligatorio, pero siempre es recomendable.

En Chile, es obligatorio tener el SOAP (Seguro Obligatorio de Accidentes Personales), que cubre los gastos médicos derivados de accidentes de tránsito.

8. ¿Qué hacer en caso de un accidente?

Si se sufre un accidente, el procedimiento será similar al de Argentina, pero se deberá contactar con las aseguradoras locales. Tener a mano los datos de contacto de la compañía en el extranjero, los cuales figuran en el Certificado de Mercosur. Eugenio Muerza, especialista de ATM Seguros, destaca que este certificado cubre la responsabilidad civil en todos los países del bloque y es esencial para viajar al exterior.

9. La prevención es la clave

Estar bien preparado permitirá disfrutar del viaje con tranquilidad. Asegurarse de tener toda la documentación al día, un seguro adecuado y un vehículo en buen estado para evitar sorpresas.

10. Recomendaciones especiales

Brasil, Chile y Uruguay se consolidan como destinos predilectos para los viajeros argentinos.

El paso fronterizo Paso de los Libres-Uruguayana se ha agilizado, permitiendo la presentación de documentación sin necesidad de bajarse del vehículo. Además, no olvide registrar el ingreso y salida a Brasil en su sistema migratorio para facilitar los trámites en la frontera.

Atentos a las noticias recientes, es fundamental tener estas recomendaciones presentes para cruzar la frontera a Chile.

a- Descargar y completar declaraciones juradas de forma anticipada: facilite el proceso en la frontera completando con anticipación la declaración de productos de origen animal y vegetal, para evitar plagas y enfermedades. También los productos que no sean parte del equipaje personal o que por su cantidad o valor puedan ser considerados para comercialización. El trámite es gratuito y no es necesario imprimir el formulario, ya que se puede descargar en formato PDF en dispositivos móviles. En caso de no poder realizar la declaración digital, se puede obtener un formulario en papel en el control de frontera.

b- Documentos obligatorios de viaje: tener a mano toda la documentación descrita más arriba. Esto agiliza el ingreso de personas al país vecino. Además, revisar la vigencia de los mismos.

c- Preparación para cruces en la cordillera: llevar ropa de abrigo, comida, agua, combustible suficiente, y verificar el correcto funcionamiento de tu vehículo. En condiciones climáticas extremas, llevar cadenas, pala, linterna y un botiquín de primeros auxilios.

d- En días feriados, fin de semana largos o periodos de fiestas de fin de año, debido a los tiempos de espera estimados, se recomienda viajar tranquilos, respetar todas las normas de tránsito y tener paciencia.

