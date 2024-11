YPF escaló 9% por mejora de calificación pero rebotó el riesgo país a 745 puntos

En la bolsa local, el S&P Merval trepó 3,4% hasta los 2.211.988,060 puntos. Las acciones líderes que más subieron fueron YPF (+9%), Ternium (8%) y Sociedad Comercial del Plata (7,2%). A su vez, en el panel general, Celulosa subió 11,5%.

La suba de la petrolera se debía a que la calificadora de riesgo estadounidense Fitch Ratings mejoró las calificaciones de siete empresas argentinas, entre ellas YPF que, a su vez, adhirió al RIGI para el proyecto Vaca Muerta Sur.

En tanto, el riesgo país, índice que elabora el JP Morgan, subió de los 700 puntos básicos al comienzo de la rueda hasta los 745 puntos. En esa línea, la mayoría de los bonos culminaron con bajas. Los que más descendieron fueron el Bonar 2029 (-1,4%) y el Global 2046 (-1,2%).

Por su parte, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street quedaron con mayorías al alza en la última rueda hábil de la semana, impulsados por los ADR de YPF (7,5%), Corporación América (4,3%), Telecom (3,6%), Pampa Energía (3,1%). Por el contrario, a la baja terminaron Bioceres (-3,6%), Irsa (-3,1%) y Galicia (-0,3%).

En cuanto a Irsa, esta semana presentó su balance correspondiente al tercer trimestre. “Los ingresos de los shoppings taparon grietas, pero no fue suficiente. Con los ingresos totales que mostraron una caída interanual del 5,4% y costos que ascendieron en 5,1% sumado a pérdidas por el valor razonable de propiedades de inversión, el resultado neto de la compañía en el trimestre fue de -$109.035 millones”, analizó Portfolio Personal Inversiones (PPI). Los centros comerciales mostraron el segundo trimestre consecutivo de recuperación.

Por el lado de los tipos de cambios, el dólar blue cerró a $ 1.135, el CCL a $ 1.107,29 y el MEP a $ 1.080,40. Por su parte, el mayorista cotizó a $ 1.007.

El Banco Central continuó con su racha positiva en el MULC aunque desaceleró el ritmo de compras en el mercado cambiario a nivel semanal por cuarta semana consecutiva. En la jornada del viernes el Central compró US$ 7 millones y esa cifra asciende a US$ 207 millones en la semana.

En tanto, las reservas brutas internacionales de la máxima autoridad monetaria se ubicaron en US$ 30.873 millones, incrementaron US$ 28 millones en la jornada y US$ 808 millones en la semana.

“Consideramos que este residual se atribuye a un incremento de encajes. Dado que la mayor parte de los dólares blanqueados habían quedado depositados en sucursales, no nos parece descabellado que los bancos hayan empezado a enviar el efectivo a encajar en el BCRA. Para tomar dimensión, el ratio efectivo en sucursales sobre depósitos en dólares privados era de 36,5% al martes. En la administración Macri, cuando los depósitos estaban en niveles similares a los actuales, este ratio era de 10,8%. En tanto, 49,2% estaba encajado y 50% prestado, lo que contrasta notablemente con 44,2% y 26,3% en la actualidad”, explicó PPI.

“Como mencionamos en reiteradas oportunidades, es importante que los bancos vayan encajando el efectivo, ya que esto mejora la liquidez del BCRA. Destacamos que, en un contexto en el que la confianza se preserva, la liquidez le da un margen de maniobra al BCRA para realizar diversas operaciones. Gracias al movimiento del jueves, escaló de un estimado de US$ 13.572 millones a US$ 13.888 millones”, concluyó.