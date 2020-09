Buenos Aires tendrá la primera sede latinoamericana de la universidad promovida por el Papa Francisco

La Universidad del sentido de la Fundación de Scholas Occurrentes tendrá su primera microsede en América Latina en la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR). Así lo informaron desde la casa de estudios bonaerense luego de la firma de un acuerdo con la fundación en un marco de colaboración para el desarrollo del programa internacional inaugurado el pasado 5 de junio por el Papa Francisco.

El primer paso del entendimiento será la puesta en marcha de un intercambio académico entre estudiantes de Argentina y Rumania siguiendo los objetivos de la Universidad del Sentido, institución que se presenta como una universidad autónoma, pública, internacional y no confesional destinada a formar valores para la universalización de los conocimientos para toda la vida, reconociendo los trayectos personales y las competencias, independientes de los niveles educativos previos.

"Es un placer para todos nosotros este nuevo paso, y si la misión de la Universidad, de Scholas y de este programa internacional es fomentar la cultura del encuentro, qué mejor momento que hacerlo juntamente con Argentina y Rumania", expresó José María del Corral, director de la red educativa pontificia Scholas Occurrentes.

"Para nosotros es un orgullo que nuestro distrito, nuestra Universidad, sea una de las primeras microsedes de la Universidad del sentido”, añadió el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk. “Somos profundamente admiradores del Papa Francisco y su idea de promover la igualdad, la justicia y la inclusión social. Además, esta Universidad que está comenzando presenta un nuevo modelo: es internacional, pública, gratuita y no confesional. Queremos llegar a sectores donde la educación hoy no llega e incorporar a los trabajadores para que puedan formarse una nueva perspectiva en las universidades", expresó.

Del encuentro participaron también el vicerrector de la UNAHUR, Walter Wallach, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, el director de Scholas Occurrentes, Enrique Palmeyro, el jefe global de Desarrollo Sostenible de Scholas Ocurrentes, Agustín Dellagiovanna, el rector normalizador de la Universidad del sentido, Hugo Juri, y el rector de la Escuela Nacional de Estudios Políticos y administrativos de Bucarest (Rumania), Remus Pricopie.

Sobre el acuerdo, Wallach destacó que, "desde sus inicios, la Universidad Nacional de Hurlingham se planteó llevar adelante las iniciativas que impulsa el Papa Francisco: los valores de belleza en momentos de crisis para que las y los jóvenes puedan tener una palabra destacada, y la gratuidad, permitiendo el acceso a todos y todas".

En el mismo sentido, Zabaleta expresó: “que la Universidad del sentido se desarrolle en un barrio humilde como Villa Tesei implica fomentar la concientización y el cuidado de la vida de las personas”.

Sobre la Universidad del sentido

El 5 de junio pasado, establecido como el Día Mundial del Medio Ambiente por la ONU, el Papa Francisco participó de un encuentro virtual junto a miles de jóvenes de 170 ciudades del mundo.

Allí, Francisco señaló que, "en esta nueva crisis que hoy enfrenta la humanidad, donde la cultura demostró haber perdido su vitalidad, quiero celebrar que Scholas, como una comunidad que educa, como una intuición que crece, abra las puertas de la Universidad del Sentido, porque educar es buscar el sentido de las cosas. Reuniendo el sueño de los niños y los jóvenes con la experiencia de los adultos y los viejos, ese encuentro tiene que darse siempre, si no, no hay humanidad, porque no hay raíces, no hay historia, no hay promesa, no hay crecimiento, no hay sueños, no hay profecía”.

Sobre la importancia del convenio firmado, Juri indicó que, "con este convenio, la Universidad del Sentido adquiere el carácter internacional con la que fue concebida y pensada para difundir valores y cumplir con el objetivo de impulsar una nueva educación para toda la vida, para todo el que la necesite”.