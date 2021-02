Destacan un trabajo de investigadores argentinos sobre el tratamiento del COVID

Días atrás, la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) dio a conocer que el trabajo realizado por sus investigadores sobre la utilidad del ibuprofeno en el tratamiento de COVID-19 fue publicado por la revista internacional Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. Los resultados de la investigación sustentan la hipótesis de que “el Ibuprofeno podría ser útil, no solo por sus efectos antiinflamatorios conocidos, sino además por interacción directa con la proteína SARS-CoV-2 Mpro”.

Dirigido por Ariel Garro, investigador del Instituto de Ciencias Humanas y del Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba (CEPROCOR), con la participación de las becarias doctorales Camila Clemente y María Freiberger, la investigadora del CIT-Villa María Soledad Ravetti y Dante Beltramo, el proyecto fue publicado en el medio especializado en investigaciones internacionales sobre la estructura y la dinámica biológica, bajo el título “Un análisis in silico de enantiómeros de ibuprofeno en altas concentraciones de cloruro de sodio con la proteasa principal del SARS-CoV-2”.

Un aporte al tratamiento

“Si bien las técnicas computacionales (estudios in silico) no reemplazan los ensayos biológicos, representan un nuevo horizonte en la ciencia porque permiten analizar y predecir el potencial farmacológico de una molécula optimizando el tiempo y los recursos”, explicó el director del estudio, Ariel Garro. Por otra parte, remarcó que “en este caso en particular el trabajo publicado resulta un gran aporte a las investigaciones actuales sobre el potencial uso del ibuprofeno en el tratamiento de COVID-19”.

Cabe destacar que este fármaco ya se está probando en pacientes de la provincia de Córdoba como terapia de rescate, pero no se conoce exactamente el modo de acción a nivel molecular de este nuevo tratamiento.

El estudio se basa -según los detalles que brindó la UNMV- en una simulación computacional de una proteína de interés del virus en complejo con la molécula del Ibuprofeno y determina que la proteasa principal (Mpro) del SARS-CoV-2 representa un blanco farmacológico atractivo para la inhibición de la replicación del mismo. De esta manera, el trabajo demuestra que el fármaco “interacciona con éxito contra la región inhibidora de la proteasa principal del virus, con enlaces energéticamente favorables” y también que “la fuerza iónica (concentraciones de NaCl) modifica significativamente sus afinidades de unión”.