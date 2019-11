Diez horas de comunicación en la UNLZ

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) realizó la semana pasada la Segunda Jornada de Comunicación Estratégica, evento que contó con la participación de Robert Entman, profesor de la Universidad George Washington, y Mario Riorda, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE) y director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral, entre otros especialistas de nuestro país y la región.

Ante un auditorio colmado de estudiantes, docentes y profesionales, el decano de la unidad académica lomense, Gustavo Naón, fue el encargado de inaugurar formalmente la actividad. “El propósito de esta jornada es poner el foco en los públicos, ese es nuestro interrogante disparador. La idea es problematizar sobre qué pasa con los públicos, generar debate y aprendizaje”, expresó, para luego continuar: “Nosotros suscribimos a la idea que el sentido no viene dado y que una acción no asegura un efecto. Es el público que atribuye sentido y valoraciones, y esto condiciona el alcance de nuestra estrategia”.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de Riorda, quien cuestionó el hecho de que “gran parte del abordaje de la comunicación se hace despojando a la política, pero la comunicación es la propia política expresada públicamente, no hay diferencias”.

Por su parte, Entman fue el encargado de clausurar la Jornada con una charla magistral sobre la incapacidad de los movimientos y los grupos progresistas de “enmarcar estratégicamente” sus mensajes: “Están creciendo fuerzas antidemocráticas en muchas culturas, incluida la de Estados Unidos, y esto se debe a problemas de la izquierda en hacer un ‘framing’ de manera estratégica. Es muy importante que haya una comunicación estratégica más equilibrada para poder defender la democracia”.

Respecto al proceso de “Impeachment” que se está llevando adelante contra el presidente Donald Trump, Entman explicó: “Los republicanos son superiores en hacer encuadres efectivos comparados a los demócratas. Ellos venden sus encuadres hablando de situaciones humanas y de personas ‘comunes’. Los demócratas hablan de manera más abstracta y de cosas más específicas”.

Durante el encuentro, que reunió a más de 500 participantes durante todo el día, también expusieron Martha Hernández, directora Académica y de Investigación en ACEIPOL (Asociación de Consultores Estrategas e Investigadores Políticos), Raúl Herrera Echenique, presidente del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación (FISEC), y Fernando Ruiz, miembro de la Academia Nacional de Periodismo y experto en la relación entre periodismo y democracia en América Latina.

Además, se llevaron a cabo tres paneles, en el primero disertaron Paola Zuban, directora de la consultora Zuban-Córdoba, Augusto Reina, presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (ASACOP) y director de Pulsar UBA, junto a sus colegas Daniela Barbieri, socióloga y magíster en Comunicación Política, y Kevin Grunbaum, especialista en Opinión Pública y Comunicación Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Luego lo hicieron Eugenia Mitchelstein, directora de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de San Andrés, Soledad Arréguez Manozzo, especialista en comunicación digital, social media, narrativas transmedia y educación en entornos virtuales, y docente de la UNLZ, y Juan Pablo Ruiz Nicolini, licenciado y magíster en Ciencias Políticas por la Universidad Torcuato Di Tella e investigador especializado en estudios electorales, partidos políticos y comportamiento electoral.

La última mesa estuvo integrada por Carlos Mazalán, presidente de Mazalán Comunicaciones y director de las diplomaturas de Comunicaciones Digitales y Social Media, y Marketing Digital (Universidad Siglo 21), Lázaro Quintín, gerente de Comunicación Institucional de Grupo Arcor, y Lucila Maldonado, gerente de Asuntos Corporativos de LATAM Airlines Argentina.

Castells y un cierre de lujo

La Segunda Jornada de Comunicación Estratégica tuvo como broche de oro la participación del sociólogo español Manuel Castells, quien presentó su último libro La nueva América Latina. A su vez, fue distinguido con el título de Profesor Honorario de la UNLZ.

El reconocido intelectual estuvo acompañado por el coautor de la obra, Fernando Calderón, el rector de la UNLZ, Diego Molea, el decano de la Facultad anfitriona, Gustavo Naón, y el secretario general del gremio docente ADIULZA, Miguel Briscas.

Castells aprovechó la ocasión para repudiar el Golpe de Estado en Bolivia y llamar a que “todos los países se solidaricen con las atrocidades que están sucediendo” allí. Luego señaló que uno de los principales problemas de todos los países del mundo es la crisis de representatividad del sistema democrático: “Las personas no creen que se les gobierne democráticamente, y el 83% de los latinoamericanos no confía en los partidos”. Además, el especialista indicó que otro de los problemas es la “corrupción sistémica del Estado” y la “penetración del narco en la política”.

“La conclusión de nuestro libro es violenta y depresiva. No escondemos ninguna arista. Identificamos cómo está América Latina, pero no dijimos cómo salir de ahí, porque para salir de una situación hay que saber dónde se está. Es un acto de responsabilidad no dar soluciones sin un debate”, concluyó.