El Grupo Perfil organizó junto a Unicef y la UBA el II Foro de Líderes por la Educación

Con un panorama poco alentador para la educación argentina en un año de pandemia, se desarrolló el II Foro de Líderes por la Educación que organiza Grupo Perfil en colaboración con Unicef y la UBA. Fueron dos jornadas en donde especialistas y estudiantes debatieron sobre el futuro de la educación y la incorporación de la tecnología en las aulas. El cierre estuvo a cargo del presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Educación, Nicolás Trotta. Fue transmitido en vivo desde la Casa Sarmiento.

La bienvenida del evento la realizó el director de Perfil Educación, Rodrigo Lloret, que estuvo acompañado por dos referentes, una de ellas es María Catalina Nosiglia, secretaria de Asuntos Académicos de la UBA; y también Olga Isaza, representante adjunta de Unicef Argentina. Los tres coordinadores destacaron la “importancia” de realizar un evento que ponga en foco una de las áreas que se vio más afectada por la cuarentena debido al Covid-19. Además, en este bloque estuvo presente el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, que permitió que la transmisión se realizara desde la casa histórica.

Una de las participaciones destacadas fue la de Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, que hizo la apertura oficial saliendo en vivo desde Chile y teniendo una breve interacción con Isaza desde el piso. “Necesitamos profundizar la discusión sobre este campo como un derecho humano y un eje central de la formulación e implementación de políticas para repensar los modelos de desarrollo hacia sociedades más democráticas equitativas, inclusivas y sostenibles”, sostuvo la directora de Unesco.

El primer panel llevó el título “Desafíos y oportunidades de Argentina” y estuvo integrado por seis académicos que expusieron un análisis sobre pensar el derecho a la educación en un contexto de emergencia sostenida en el tiempo. Los oradores eran: Inés Dussel, docente e investigadora de UNIPE, Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Di Tella y Académico Asociado de Argentinos por la Educación, Flavia Terigi, licenciada en Educación y Psicología, Diana Mazza, doctora en Educación, docente e investigadora de la UBA en Pedagogía, Guillermo Ruiz, pedagogo y por último el investigador y escritor, Emilio Tenti Fanfani. Quien moderó este espacio fue Cora Steinberg, especialista de Educación de Unicef.

Además, Joan Cwaik, integrante de la Asamblea del Futuro de Perfil, en conjunto con Rodrigo Lloret presentó el “Decálogo para la enseñanza de lenguaje de computación y programación 2050”, que fue repartido por las provincias.

La cuota joven del Foro se vio en el último bloque con alumnos de escuelas de todo el país que contaron su experiencia en las aulas virtuales por la pandemia. En este bloque se destacó la participación de Juli Garbulsky, que al estilo de una charla TED desafió a un cambio en la educación.

El final estuvo a cargo de figuras públicas que también son referentes del campo: el historiador Felipe Pigna, el ex ministro de Educación Daniel Filmus, la médica y defensora de género Mabel Bianco y los filósofos Tomás Abraham y Samuel Cabanchik.

En el segundo día, el turno fue de los ministros de Educación del país, moderados por la periodista de revista Noticias Giselle Leclercq; José Thomas, director general de Escuelas de Mendoza; Isolda Calsina, ministra de Educación de Jujuy; Walter Grahovac, por la provincia de Córdoba; y por San Juan, el ministro Felipe de los Ríos. Todos juntos expusieron experiencias de la gestión con la pandemia y cómo se proyectan a futuro con la “nueva normalidad” en puerta.

En la mesa de “Rectores de universidades públicas y privadas” se debatió sobre el escenario que les espera a los estudiantes de grado luego de la pandemia y proyectaron hacia el ciclo 2021. De la exposición participaron Jaime Perczyk, secretario de la Secretaría de Políticas Universitarias; Hugo Juri, director de la Universidad Nacional de Córdoba; Fernando Tauber, rector de la Universidad Nacional de La Plata; y el director de la Universidad del Salvador, Carlos Salvadores de Arzuaga. El panel fue moderado por Alberto Barbieri, rector de la UBA.

Tras dos jornadas de reflexión, el evento culminó con la presentación del documento “Reimaginar nuevos escenarios de la educación” ante el presidente de la Nación, Alberto Fernández. La propuesta fue elaborada en conjunto por el CEO del Grupo Perfil, Jorge Fontevecchia, por el rector de la UBA, Alberto Barbieri, y por la representante de Unicef en la Argentina, la doctora Luisa Brumana, quienes además integraron el bloque final. También estuvo de manera presencial, el ministro de Educación, Nicolás Trotta. “Celebro que las universidades públicas y privadas se unan para debatir un tema central como la educación”, finalizó Fernández.

PRESENCIA

◆ La bienvenida la realizó el director de Perfil Educación, Rodrigo Lloret, con María Catalina Nosiglia (UBA) y Olga Isaza (Unicef).

◆ Fueron dos jornadas en las que especialistas y estudiantes debatieron el futuro de la enseñanza y el uso de las TIC.

◆ Se presentó el documento “Reimaginar nuevos escenarios de la educación” ante el presidente, Alberto Fernández.

◆ La propuesta fue elaborada por Perfil Educación,UBA y Unicef.

Los estudiantes piden la palabra

Participaron alumnos de distintas escuelas secundarias del país que contaron en primera persona cuáles fueron los gajes de adaptarse a una educación virtual cuando no era algo previsto y sumado a que las condiciones no son iguales para todos. Estuvo al mando de Natalia Calisti, de Unicef, y contó con la participación de Juli Garbulsky, un joven de 22 años que en un monólogo propuso nuevas perspectivas para la enseñanza. “Copiábamos del pizarrón a la carpeta y hacíamos una prueba, no tenía espacio para aprender sobre lo que nos interesaba, la vida se dividía en escuela y en un mundo real. Esperábamos a que suene el timbre para irnos. Si nos dieran la libertad de elegir qué contenidos aprender, sería un lugar donde sí quisiéramos estar”, desafió el estudiante a modo de charla TED durante el Foro.