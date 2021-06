El impacto de la pandemia en las rutinas educativas de las universidades

Con la presencia de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación dio a conocer esta semana algunos de los resultados de las encuestas sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en las rutinas educativas en las universidades, realizadas entre septiembre y noviembre del 2020.

«Al principio de la pandemia, teníamos una instancia de educación eminentemente presencial y pudimos adaptarnos a la situación sanitaria», celebró el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk. al referirse al estudio realizado sobre la base de testimonios de autoridades, estudiantes, docentes y no docentes del sistema universitario nacional.

“El sistema universitario ha encarado una agenda que es virtuosa, de políticas concretas», completó. En ese sentido, el secretario destacó que «la Argentina, en el medio del desastre, ha protegido el derecho de millones de jóvenes de tener educación superior y la universidad no estuvo inerme o silenciosa sino poniéndose al frente de las soluciones».

Los primeros resultados de la encuesta evidenciaron que, en pocas semanas, las instituciones universitarias pudieron implementar una adaptación a la virtualidad de sus currículas en su mayoría. «La discusión de presencialidad o virtualidad está lejos de nuestros intereses», subrayó el presidente del CIN, Rodolfo Tecchi. «Los resultados de esta encuesta son una respuesta contundente a algunos oídos sordos que no escuchan nuestro trabajo, pero ya sabemos que no hay peor sordo que el que no quiere oír», cerró.

Por su parte, el ministro Nicolás Trotta alentó el trabajo conjunto en defensa de la agenda universitaria y, en ese sentido, aseveró que será fundamental continuar con la inversión en el fortalecimiento del uso de las tecnologías. «Este es un proceso que nos va a permitir garantizar la virtualización educativa en el mediano plazo, porque la educación pública es la herramienta de desarrollo de nuestro país», concluyó.

INVITACIÓN

Lunes 7 de junio a las 10 horas



Sepan disculpar los cambios de programa.https://t.co/rOALOoT4rx — CIN (@CINoficial) June 4, 2021

Presentación

El próximo lunes, a las 10, en la sede de la cartera educativa nacional, el ministro de Educación, Nicolás Trotta brindará una conferencia de prensa para presentar los resultados de las encuestas realizadas por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación de la Nación sobre el impacto de la pandemia en las rutinas educativas universitarias modifica su horario y modalidad de desarrollo.

Según se anunció, en la oportunidad las autoridades educativas también darán a conocer los alcances del programa Aulas Híbridas para las instituciones universitarias de todo el país.