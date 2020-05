Estudiantes argentinos premiados por la comunidad internacional

Más de 700 universidades reconocidas del mundo participan anualmente de una

competencia que simula una disputa entre países ante la Corte Internacional de Justicia,

el órgano judicial de las Naciones Unidas. Se trata de la Jessup International Law Moot

Court Competition, certamen que, en esta oportunidad, premió a estudiantes de la

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con el mejor resultado histórico

obtenido en la categoría de memoriales escritos.

Tras el logro obtenido, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, junto con

el rector de la UBA, Alberto Barbieri, y el decano de la Facultad de Derecho, Alberto

Bueres, se comunicaron a través de videoconferencia con los estudiantes ganadores de

la competición.

En diálogo con ellos, Trotta manifestó: “El esfuerzo simboliza el compromiso no solo

individual de ustedes como grupo, sino también el compromiso de la Universidad de

Buenos Aires, de la Facultad, de nuestro sistema universitario y de toda la sociedad.

Como argentinos estamos muy orgullosos del sistema universitario que tenemos,

universitario y gratuito. La gratuidad implica también un compromiso en toda la

sociedad.”

Por su parte, Barbieri expresó: “La verdad es que estamos muy contentos, muy

orgullosos de nuestros estudiantes porque el esfuerzo que le han puesto es muy grande.

Competir con los mejores del mundo es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Camada

tras camada se va reforzando nuestra calidad académica en el derecho internacional, es

más, una de las ganadoras hace dos años, ahora es tutora y en el futuro esperemos que

ellos sigan el mismo camino”.

El equipo representativo fue distinguido con los premios Richard R. Baxter Award for

Best Applicant Memorial, Hardy C. Dillard Awards for Best Combined Memorials -

World & Qualifying Rounds (Primer lugar) y Alona E. Evans Award for Best Memorial

at International Rounds (segundo lugar).

Las tutoras María Laura Pessarini y Carolina Catanzano, y los estudiantes Catalina

Aguirre Jones, Pedro Grijalba Marsans, Josefina del Rosario Lago, Julián Gabriel

Rivainera y Fernando Riva de Quesada, también participaron de la comunicación.