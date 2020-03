El miércoles pasado se inauguró la muestra fotográfica “Nietos/as” en la sede

de la cartera educativa nacional. A través de las imágenes, la exposición del

fotógrafo Alejandro Reynoso, con textos de María Eugenia Ludueña, reúne un

conjunto de casos de nietas y nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo.

Se trata de 42 retratos sin esteticismos, de hombres y mujeres que recuperaron

el derecho a la identidad. Cada mirada se representa a sí misma en su

autenticidad, ya sin el ocultamiento del delito gravísimo y continuo al que

estaban atados. Así, la muestra pone en valor el resultado de un esfuerzo

individual y colectivo, que tiene en el centro la búsqueda sostenida de memoria,

verdad y justicia.

“Hace ya casi 43 años que estamos todos los días trabajando en nuestro país y

en el mundo entero. Recorrer este espacio me alienta, me renueva, me da

confianza”, expresó Estela de Carlotto. “Quiero agradecer enormemente la

gestión actual de este Ministerio. Como docente, creo que es el núcleo principal

para que la cultura llegue, para que los chicos tengan debidamente la

información”, añadió.

Por su parte, Horacio Pietragalla Corti, nieto recuperado y actual secretario de

Derechos Humanos, manifestó: “En cada retrato de hermanos y hermanas que

fueron recuperando su identidad, se ve la lucha y el objetivo de Abuelas, que

nunca perdieron el eje de lo que tenían que hacer: buscarnos”.

En tanto, durante la recorrida por la galería de fotos, el ministro de Educación

de la Nación, Nicolás Trotta, afirmó: “Es muy importante poner en valor todo el

trabajo de Abuelas a partir de este pasaje de la identidad, donde están las

fotografías de 42 nietas y nietos que recuperaron su identidad a partir de su

trabajo, y que se transforma en un espacio de visita casi obligatorio de todos

los que vienen a conocer el Ministerio de Educación o vienen a leer y encontrar

sus libros en la Biblioteca Nacional de Maestros. Exhibir esta muestra

constituye un legado a las nuevas generaciones y se complementa con una

política de educación y memoria, que se construye con cada una de las

escuelas del país”.

En el marco de la exhibición, Trotta y Estela de Carlotto firmaron un convenio

de colaboración que posibilitará continuar realizando tareas de transmisión y

promoción de la memoria y el derecho a la identidad.