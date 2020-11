Presentaron el Observatorio Federal de la Educación Sexual Integral

El Ministerio de Educación de la Nación puso en marcha el Observatorio Federal de la Educación Sexual Integral, en el marco del mes de las actividades por la conmemoración de los 14 años de la promulgación de la Ley 26.150, que establece la Educación Sexual Integral como un derecho de las y los estudiantes y una responsabilidad de las y los docentes.

“Tenemos que lograr fortalecer la ESI porque es el camino para reconfigurar nuestra sociedad y dejar atrás las instancias de discriminación. ESI es más derechos, es igualdad, es una sociedad mucho más plural, y la escuela debe ser la principal institución que nos permita construir esa sociedad con justicia social”, señaló el ministro Nicolás Trotta sobre el objetivo de la iniciativa.

El nuevo observatorio tendrá la misión de monitorear los avances y los alcances de la ESI en todo el país, según los lineamientos curriculares establecidos por el Consejo Federal de Educación (CFE). En 2021, se realizará un relevamiento nacional de la información cualitativa y cuantitativa, y tendrá como característica distintiva su carácter multisectorial con la participación de distintas áreas de gobierno, la sociedad civil, universidades, organizaciones estudiantes, gremios docentes y organismos de cooperación internacional.

Presentamos el Observatorio Federal de Educación Sexual Integral con funcionarias/os y referentes de la Educación. Para nosotros/as es fundamental la instrumentación y el seguimiento de la implementación de la ESI en las aulas y para eso es importante contar con un Observatorio. pic.twitter.com/yz7nRreSGE — Nicolás Trotta (@trottanico) October 23, 2020

“Los observatorios en general, y este en particular, tienen la posibilidad de ser una herramienta para el seguimiento y la evaluación de la implementación de políticas públicas. Todos y todas sabemos que las sanciones de las leyes no transforman la realidad y que la implementación de algunas leyes en particular, sobre todo en un país extenso y federal como el nuestro, implica un trabajo que lleva mucho tiempo”, señaló la ministra de Mujer, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Así, la iniciativa apunta a generar conocimiento, formas y modos de implementación de la ESI en todas las jurisdicciones del país para identificar los obstáculos y los desafíos pendientes, y recuperar las voces de los protagonistas, los saberes y las prácticas de enseñanza, y los aprendizajes construidos.

Más formación, conocimiento e información

En línea con la producción de conocimiento y la ampliación de las oportunidades de formación en el desarrollo de la ESI, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzó en 2019 la primera Diplomatura en Educación Sexual Integral con casi 500 inscriptos y este año tiene una nueva edición. "Enmarcada en los aportes de las producciones del campo de los estudios de género, los feminismos, los derechos humanos y las pedagogías críticas, esta propuesta de formación se dirige a propiciar la actualización y profundización en los debates actuales y en contenidos conceptuales y herramientas metodológicas en torno a la ESI", se destaca en su presentación.

El crecimiento de las propuestas de capacitación, tanto desde el ámbito público como privado, es vital para el cumplimiento efectivo de la Ley. “Del prejuicio al conocimiento especializado, del temor a la ilusión de acompañar, de la resistencia a la acción positiva e inspiradora. Esto es un ejemplo del paso a paso que vamos recorriendo en la reflexión educativa como sociedad”, señalaba, en este sentido, la directora de la diplomatura en ESI de la Universidad Austral, Carolina Sánchez Agostini, en una columna publicada por este diario.

Con ese espíritu, en marzo de 2021 se dictará la diplomatura en Educación Sexual Integral en el Instituto Nuevos Aires (INA). “La propuesta tiene la particularidad de estar destinada tanto a docentes como a profesionales de la salud y que su plan de estudios también abarca otros ámbitos, como la prevención de la violencia y la difusión de herramientas para relaciones saludables, derechos y responsabilidades, para incorporar en la currícula la salud sexual", explica la psicóloga, sexóloga y educadora sexual, Andrea Orlandini quien coordina la diplomatura cuya inscripción se encuentra abierta.

Otras de las propuestas en marcha en el país son las de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), que también lanzó su oferta a docentes de Nivel Inicial, Primario y Especial en ejercicio, y la Diplomatura de Educación Sexual Integral de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) que iniciará en abril próximo una nueva cursada.