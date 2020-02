Un libro para inquietar

Leandro Bruni

La filosofía, o sus temas habitué, suelen servir como puerta de entrada a

discusiones tan profundas como cotidianas. Preguntas existenciales o

definiciones ontológicas que nos acechan en nuestro día a día y que han

venido siendo trabajadas por filósofos y filósofas desde tiempos remotos.

Para adentrarnos un poco más en este apasionante mundo del pensamiento, el

suplemento Educación entrevistó al filósofo Tomás Balmaceda, autor de

#Piénsalo:10 casos para la filosofía (Ediciones Lea).

- Muchos de los temas que hoy nos seguimos preguntando se vienen

respondiendo por lo menos desde hace 2.500 años. ¿Existen nuevos

temas, nuevas preguntas o nuevas respuestas?

El debate por los “nuevos temas” de la filosofía se viene dando en cada siglo y

no hay una única respuesta posible. Creo que hay temáticas que nos interpelan

como hombres y mujeres desde hace siglos, como la existencia o no de una

entidad divina, la pregunta sobre qué es el bien, exploraciones acerca del

poder del arte, cuestiones relacionadas con el final de la vida y quién puede

decidir sobre ella. Temas que siempre están presentes y que son centrales a

las discusiones. Estos debates suelen ir actualizándose y complejizándose con

el tiempo, volviéndose cada vez más sofisticados y rescatando las

contribuciones más atractivas u originales.

Pero también hay nuevas problemáticas, que surgen a partir del desarrollo de

las sociedades. La tecnología, por ejemplo, permite detectar enfermedades

incluso desde antes del nacimiento, o permite que personas con dolencias

graves sobrevivan con asistencia artificial. Esto abre la puerta a nuevos

debates: ¿es ético intervenir en esos casos?, ¿desde qué momento de la

concepción podemos hablar de vida humana?, ¿cuándo y quiénes pueden

decidir sobre la muerte de una persona? Si existiera un medicamento o

proceso tecnológico que detuviera el envejecimiento o prolongara la vida

indefinidamente, ¿sería ético?, ¿acaso las enfermedades y la muerte no son

momentos propios del ser humano? Lo mismo sucede con la aparición de

nuevos dispositivos como vehículos que no necesitan conductor o drones

armados que pueden abrir fuego en zonas de conflicto de acuerdo con lo que

sus cámaras detecten y lo que le dicen sus algoritmos. ¿Quién es el

responsable si hay una muerte?

- La filosofía ha logrado construir un instrumento eficaz a la hora de hacer

pensar a las personas. La duda, la pregunta, los vacíos argumentales y el

“punto ciego” son la antesala para pensar. La sensación es que si

queremos que otros se interesen por cambiar lo que piensan –siguiendo

la clásica alegoría de la caverna de Platón- es más eficaz comenzar por

una pregunta que por ofrecerles una respuesta. ¿Qué pensás al respecto? ¿Qué ofrece #Piénsalo en este sentido?

Soy de los cree que la filosofía es la disciplina que reflexiona y trabaja sobre

conceptos, y que, como tal, debe estar más abierta a las preguntas que a las

respuestas. Si bien existen los filósofos y las filósofas “profesionales”, es decir,

aquellos que estudiaron y se formaron para poder trabajar y contribuir en el

área, esta definición permite que filosofar esté al alcance de cualquiera que

quiera poner en duda sus creencias o los conocimientos que le son dados.

#Piénsalo fue pensado como un libro que deje al lector inquieto, que presente

distintas respuestas a los problemas pero que siempre tenga nuevas

preguntas, para que cada uno haga el recorrido que desee hacer según sus

intuiciones y experiencias.

La duda es una herramienta filosófica eficaz y poderosa y, si se mantiene la

rigurosidad y la voluntad de argumentar racionalmente, creo que leer y discutir

filosofía nos da un marco ideal para vivir mejor porque nos ayuda a evitar

malos entendidos y disolver conflictos que se nos aparecen como problemas.

- #Piénsalo recorre temas desde la realidad hasta la muerte, desde Dios

hasta el ser persona, desde el amor y la felicidad hasta la libertad y el

lenguaje. ¿Cuál de estos caminos considerás que transitaste y que te

llevaron a estudiar filosofía? ¿Cuáles solés transitar en la actualidad?

Vengo de una familia en donde se leía mucho, mi padre era abogado y mi

mamá museóloga, pero en la que la filosofía no estaba presente en la

biblioteca o en las charlas cotidianas. Mi interés nació por una fuente

inesperada: la televisión. Mientras cursaba el secundario miraba religiosamente

en televisión de aire “Star Trek. La nueva generación”, una serie de ciencia

ficción que, además de peleas intergalácticas, tenía muchos episodios con

debates acerca de la naturaleza del bien, en qué situaciones era correcto

mentir o matar, o si las máquinas podían ser consideradas personas. Fueron

esas ideas las que me llevaron a interesarme por la reflexión de los conceptos

y así terminé estudiando filosofía. Es por eso que creo que las obras de ficción

son vehículos ideales para provocar pensamientos e ideas. Es lo que intento

hacer en #Piénsalo, pero también en mi podcast #Filosos y en mi newsletter

#SabiduríaPop.

Durante años mi área principal de investigación fue la Filosofía de la mente -en

especial la problemática de la compresión pre-teórica del mundo, lo que se

conoce como Psicología de Sentido Común-, pero desde hace tres años me

incliné por la Filosofía de la Tecnología y fundé con la doctora Karina Pedace el

GIFT (Grupo Inteligencia Artificial, Filosofía y Tecnología), con el que

trabajamos temáticas como filosofía del machine learning, ética del diseño de

apps y libertad en contextos digitales, entre otros.

- ¿En qué tipo de lector pensaste al escribir #Piénsalo? ¿Qué te gustaría

dejarles cuando estén leyéndolo?

La idea original del libro, que me acercó mi editora Carolina di Bella, era

apuntar al público adolescente, pero a medida que lo fui escribiendo, me di

cuenta que el enfoque que quería darle, con el acento puesto en la exposición

de problemáticas clásicas bajo una lente de la filosofía analítica y ejemplos

tomados de la cultura popular, lo volvía interesante para cualquier edad.

Así que el plan original fue mutando hacia este libro que busca atraer a todo

lector o lectora que sienta interés por temáticas como el amor, la muerte, el

lenguaje, la mente o la belleza, por ejemplo, pero sienta que no cuenta con

herramientas para leer de forma inmediata textos densos. Es una suerte de

mapa que explora los principales debates en cada temática, con instrucciones

para luego seguir leyendo tanto obras clásicas como contribuciones

contemporáneas. Sirve como puerta de entrada a estas discusiones y como

actualización de debates.

Desde que #Piénsalo está en la calle recibí mucho cariño de la gente que lo

leyó, y vi que entró en varios cursos de colegios secundarios y terciarios, algo

que me alegró mucho porque soy docente hace más de una década. Siempre

encontrar un texto que encaje con lo que un aula necesita es bienvenido.



*Politólogo, sociólogo, docente e investigador (UBA). @leandro_bruni