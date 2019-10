Macri: "Creen equivocadamente que ganaron y ya empezaron a perseguir periodistas"

Entre cánticos de "se siente, se siente, Mauricio Presidente", Mauricio Macri sostuvo este jueves que el kirchnerismo "creen equivocadamente que ganaron" y "ya empezaron a perseguir periodistas antes de asumir", durante un acto en la ciudad santafesina de Reconquista.

"De las libertades que conseguimos, la más importante que tenemos que defender es la libertad de expresarnos libremente", arengó el jefe de Estado a los simpatizantes que concurrieron al evento, tras lo cual apuntó directamente al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Afirmó que "como ya se creen, equivocadamente, que ganaron, ya empezaron a perseguir periodistas antes de asumir"

"Esa no es la Argentina que queremos. No, no queremos más ese tipo de Argentina", dijo Macri. "Lamentablemente no cambian más, son así", remarcó el Presidente y candidato a la reelección por Juntos por el Cambio, al tiempo enfatizó que la Argentina está "a pocos días que se definan los próximos 20 años" del país.

Junto a la primera dama, Juliana Awada, Macri señaló a la multitud que en las elecciones del 27 de octubre el objetivo es "no, dar vuelta la elección, es dar vuelta la historia de este país" para tener "décadas de paz, amor y trabajo".

Por la tarde, el Presidente y la primera dama se trasladaron a la localidad chaqueña de Sáenz Peña, donde en primer lugar mantuvo un encuentro con productores agropecuarios y luego recorrió una empresa familiar que desde hace más de 30 años diseña y distribuye muebles de madera. Poco antes de las 20:00, Macri llegó a la Plaza San Martín de Sáenz Peña, donde encabezó la segunda marcha del "Sí, se puede" del día, donde pidió a los argentinos que vayan a votar el domingo 27 de este mes y señaló que tiene que ser las elecciones "de mayor asistencia desde 1983".

"Votemos por nuestros sueños, por la paz, por la tranquilidad, tiene que ser la votación con mayor asistencia desde 1983", pidió el mandatario ante miles de personas que se reunieron en el centro de esa localidad agitando banderas argentinas. A su vez, volvió a diferenciarse del kirchnerismo al señalar que su gobierno "no abusa del poder, respeta al periodismo, y no le dice a ustedes lo que tienen que opinar".

La serie de marchas del "Sí, se puede" continuarán este viernes en Corrientes, mientras que el sábado Macri encabezará una gran marcha en la Avenida 9 de Julio, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires.