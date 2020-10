UN TRASPASO DE MANDO ENTRE PRIMERAS DAMAS DE AMÉRICA LATINA

En época de reformulación del rol de la mujer, la discusión en torno a la figura de una primera dama y su rol es de los últimos que siquiera se tratan en el seno de casi todos los gobiernos. Hubo un atisbo en México cuando Beatriz Gutiérrez Mueller, a poco días de la asunción de su marido Andrés Manuel López Obrador, dijo que rechazaba ser llamada primera dama. Es apenas un inicio y tanto en México como en la mayoría de los países que podrían replantearse ese rol, este 2020 tiene otras prioridades por todo lo que erosionó la pandemia del coronavirus. Mientras tanto, e incluso en el soporte del mencionado rol, la argentina Fabiola Yañez esta semana asumió la titularidad de la Alianza de Cónyuges y Representantes de Jefes de Estado de manos de Silvana Abdo, su par de Paraguay. En lo formal, parece un espacio con muchos enunciados de buenas intenciones Paraguay. En lo formal, parece un espacio con muchos enunciados de buenas intenciones y de enfoque en temas y problemáticas que, en mayor o menor medida, son comunes a los países que integran esa organización. Pero a diferencia de otros tiempos, la pandemia del coronavirus generó una oportunidad para ver cómo cumplimentar objetivos que requieren cierta urgencia. Y a su vez, por toda esta coyuntura, se gestó un programa con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) que puede ayudar a que ALMA no parezca un espacio decorativo. El proyecto “Mujer rural, mujer con derechos” busca visibilizar el poder transformador de las mujeres rurales, indígenas y migrantes. Un enunciado interesante para una cuestión urgente. A su vez, es inevitable que se lo observe con perspicacia dado que para motorizarlo a fondo no puede prescindir de áreas de los respectivos gobiernos. Esa también es una tarea que tiene que movilizar Fabiola Yañez con su “doble comando”, como titular de ALMA y como primera dama.

DESORIENTADOS

Podría desorientar el juego de Sergio Berni de mostrarse tan opuesto a su par en Seguridad a nivel nacional, Sabina Frederic. Desconfiados, en la oposición temen que sea una estrategia montada dada la importancia que la seguridad tiene electoralmente en la provincia de Buenos Aires. Otros le deparan una ubicación distante como la que tiene hoy Guillermo Moreno, e incluso quien representa la máxima expresión de esa distancia, Miguel Pichetto.

OTRO MANES ESPERA

Por ahora Facundo Manes no termina de definir si la política partidaria será su escenario en el futuro mediato. Su interés por ese quehacer social es algo que no esconde, como tampoco su origen radical. Mientras define si lo hará y cuándo, se mueve en su rol de persona de consulta sin salirse de los temas que él mejor maneja: salud y educación. Mientras tanto su hermano, Gastón Manes, sí había sido confirmado en el primer lugar en una de las listas a Convencionales Nacionales de la UCR para la elección interna bonaerense, que se iba a desarrollar el próximo 11 de octubre. Sin embargo, y ante un pedido del sector que encabeza el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, el plenario del radicalismo aceptó la postergación de los esos comicios para el 21 de marzo de 2021, ante la pandemia que no cesa. Así que este Manes deberá esperar para su debut electoral.