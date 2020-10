La sorpresa que el Papa dio a un corresponsal argentino en Roma

Tamaña sorpresa se llevó un corresponsal argentino sub 40 que reside en Roma al leer Fratelli Tutti (Hermanos Todos), la nueva encíclica papal. Entre los 287 párrafos, el papa Francisco cita a Hernán Reyes Alcaide, corresponsal de Télam en el Vaticano hace ya un par de años. Hasta la aparición de la pandemia, este periodista acompañó a Francisco en casi todos los viajes fuera de Roma y publicó artículos hasta en el diario oficial del Vaticano y textos que edita la Santa Sede, incluso un trabajo de 2019 sobre movimientos populares que prologó el propio papa. En Fratelli Tutti, la cita es de Latinoamérica, un libro-reportaje de 2017 de Reyes Alcaide, que se suma a otras citas incluidas en esa encíclica como son las de un fragmento de una película que Wim Wenders hizo sobre el Papa, y discursos y escritos por Francisco en los siete años y medio que lleva como Sumo Pontífice.

La “pro-escuelita”

A pleno está la actividad de la escuela de dirigentes del PRO. Tanto que hasta dos veces por semana convocan oradores internos para análisis varios. Algunos contaron con el respaldo de la fundación Konrad Adenauer. En la que cerró esta semana ese acompañamiento europeo ya no estaba y eso que Patricia Bullrich, titular el PRO, fue una de las oradoras para hablar de “educación” junto con la ministra porteña del área, Soledad Acuña. Ya pasaron por ese zoom didáctico Gabriel Sanchez Zinny, ex legisladores y Luis Lehmann, presentado como autor de un libro de economía y no como dirigente macrista.

Título Incógnita

Uno de los nombres que baraja Mauricio Macri para el libro sobre su gestión es Primer tiempo. Con sus ex funcionarios Pablo Avelluto y Hernán Iglesias Illa como ghostwriters, semejante título seduce doblemente al ex presidente. Por un lado, cualquier metáfora vinculada al fútbol es abrazada por Macri. Pero además que dé a entender que aún faltaría un segundo tiempo parece ser algo que lo tienta, para dolor de cabeza de Horacio Rodríguez Larreta y quienes creen que el ex ya fue.

Mística K

El libro que Jorge Devoto presentó sobre Néstor Kirchner incluye un capítulo que lleva firma presidencial. Y de manera más extensa que en los reportajes, Alberto Fernández relató la semilla de lo que fue el kirchnerismo. Esa cosa mística de “empezar en el desierto y llegar al poder; llegar al poder y cambiar una Argentina”, relató Fernández.

Gastro-éxito

Así como nadie discute que el fútbol sobre todo es garantía de alto consumo (en vivo o por televisión), la gastronomía es otra de esas propuestas que tienen similar respuesta. Los programas de 2020 que en TV abierta caminan a posicionarse como los más vistos tienen la comida como protagonista. Y un ejemplo reciente fue Masticar 2020, que terminó hace unos días. Para sorpresa de sus organizadores dada la pandemia y las restricciones, este edición se hizo en su mayor parte de modo online y registraron números que reflejan esa seducción que tiene la gastronomía. Hubo más de 483 mil seguidores y más de 16 millones de usuarios que a través de las distintas plataformas siguieron clases y charlas. En la página web hubo 145 mil inscriptos y 25 mil visitantes online fueron de México, Perú, Estados Unidos, Uruguay y Chile.