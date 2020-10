EL REGRESO ES CON SPOTS QUE AHORA SE LLAMAN ENTREVISTAS

Casi una hora de programa dio para una semana de análisis y respuestas. Mauricio Macri grabó su primera entrevista con un medio argentino desde que dejó el poder, y el descarte del material grabado de esa emisión suma casi tres horas más que generan mucho interés. Hubo respuestas públicas inmediatas hasta de Diego Maradona y en parte del oficialismo vieron que mucho de lo dicho por Macri pareció más dirigido puertas adentro de su espacio que para el resto. En un punto hicieron un paralelismo con lo que sucedía cuando en épocas de Macri presidente aparecía Cristina Kirchner hasta que llegó el anuncio de la fórmula presidencial con Alberto Fernández. Esto es, reforzaba el sentimiento de los que nunca se fueron del “cristinismo” y fortalecía lo que entonces eran un poderoso macrismo y un ostensible antikirchnerismo. Hubo también comentarios respecto del formato, uno en el que Macri se siente cómodo: reportaje consensuado y sobre todo grabado, es decir, se puede cortar y empalmar a gusto. Por eso, más que “entrevista” fue un “spot de 45 minutos” según la mirada de uno de los asesores más ácidos que se mueven en la Cámara de Diputados. Después hubo interrogantes cuyas respuestas quizá estén en el material que no se exhibió y tiene que ver con los nombres que pudo haber dicho y no salieron. Así como otra vez marcó distancia con Rogelio Frigerio y Emilio Monzó, dos de los raleados desde 2018 por ser personajes de la “vieja política”, faltaron nombres de similares características como Nicolás Massot, José Torello y hasta el propio Miguel Pichetto. Y la ausencia de mención a Nicolás Caputo potenció los rumores de un enfriamiento de esa relación fraternal desde que el poderoso empresario y ganador en varios sentidos de la gestión macrista, se instaló en Estados Unidos. Finalmente hay una incógnita más: quiénes de los asesores que seleccionaron los fragmentos de la entrevista con Joaquín Morales Solá creyeron que la comparación de Cristina con Maradona no había que cortarla.

COINCIDENCIAS

¿Qué equipara a los Mitre con los Macri? Hasta hace unos días, solo una afinidad casi devota de los primeros por el ex presidente. Ahora se suma otra: hermanos enfrentados. Así como Esmeralda Mitre se paró de manos con los suyos por la herencia de Bartolomé Mitre, ahora Mariano Macri hizo algo parecido. El menor de los varones dio un reportaje que será libro donde cuestiona manejos en su contra de sus dos hermanos, daría detalles de caso Correo Argentino y promete ventilar oscuridades de la mediática separación de Mauricio Macri e Isabel Menditeguy. Ese libro que lleva la firma del periodista Santiago O’Donnell puso tensión a la familia toda, hay cartas documento cruzadas y ciertas sospechas de aprovechamiento político, según interpretan los Macri.



TORRONTES PAPAL

No se trata de un vino de misa cualquiera, sino uno netamente argentino y no requiere bendición alguna. Pero sí cuenta con el visto bueno del papa Francisco. En 2016, tres años después de que Jorge Bergoglio fuera elegido la máxima jerarquía católica, el colectivo de bodegas vernáculas atemperó esos egos que suelen rodear a ese sector y crearon “Todos”. Este vino es un torrontés que se elaboró con uvas provenientes de pequeños viñedos de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Río Negro, y también del INTA. Por ahora, la partida de 450 litros que se elaboró según el método del padre Oreglia para poder ser certificado por el arzobispado de Mendoza como “vino de misa”, tuvo como destino el Vaticano. Una tentación para católicos, ateos y hasta “herejes” que podría rivalizar el podio de los premiados malbec.