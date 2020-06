EN LA CIUDAD LAS REUNIONES VUELVEN A FASE ZOOM

Fueron varios, entre viernes y martes de la semana que terminó. Y hasta nuevo aviso, ese tipo de encuentros volverán a fase Zoom. Lo presencial quedará para más adelante, obviamente, no antes de los 14 días. El anuncio sorpresivo de que María Eugenia Vidal era Covid asintomática generó que en las 48 horas posteriores los whastapps explotaran con consultas cruzadas y simultáneas de todos los que durante esos días habían pasado por Uspallata para compartir almuerzos o cafés. “¿Dónde te hacés el hisopado”, “¿Ya te lo hiciste?”, “¿Qué resultado te dio?”, “¿Lo vas a tuitear vos o tu vocero?”. Esas fueron las preguntas que se repitieron en los celulares de casi todos los involucrados. Hoy todos ellos atraviesan los primeros cinco días de la cuarentena. Sí hubo en todo esto una sorpresa. Y fue que la información no se diera como se tenía pensado. Pero que Romina Manguel primiciara lo de Vidal la noche del martes en Animales sueltos aceleró el mensaje por Twitter de la ex gobernadora. Además, generó la sospecha de quién fue el que avisó antes de tiempo y a la televisión. A esta altura un detalle menor en un espacio político que hace más de diez días asiste a la apertura de una caja de Pandora de escuchas y seguimientos endogámicos sucedidos durante la gestión macrista. Un detalle más que dejó ese reencuentro de Vidal con Cambiemos en Uspallata, auspiciado por Martín Lousteau. Uno de los afectados colaterales por todo esto es Marcos Peña. Alejado durante tanto tiempo, justo apareció por esa sede con una agenda que incluía reuniones varias.

JUNTOS A DISTANCIA

Se puso tan de moda en épocas de cuarentena esta aplicación dentro de la UCR que a las permanentes conferencias y reuniones partidarias se sumó un festejo sorpresa de 70 años. El agasajado fue el ex diputado provincial Juan Carlos Zambarbieri, el organizador, su hijo Facundo. Dijeron presente para brindar y recordar anécdotas, entre otros, el ex vicegobernador de Vidal, Daniel Salvador, el operador radical César Martucci –hombre de confianza de Ricardo Alfonsín–, los ex legisladores Gustavo Marelli, Alberto Giordanelli, y el hombre fuerte de los Zoom radicales Luis Otero. También hubo personajes que aunque radicales con off política como el ex campeón del Mundial 86 Julio Olarticochea.

1,5 Millones

A pesar de que la iniciativa de Susana Giménez tuvo un lanzamiento mediático, el resultado de la campaña EnSusZapatos fue discreto. La propuesta fue que famosas donaran para subastar una cartera y una par de zapatos. La recaudación fue de 1,5 millones de pesos y se destinó a la Cruz Roja.

TOCADO

Uno de los colatezos del resultado positivo de coronavirus de Martín Insaurralde fue el jefe de PAMI de zona sur, quien tuvo cero síntoma pero dio también positivo y ahora pasa su cuarentena.

POSTERGACIÓN

Coronavirus en la política y tema Vicentin aplazaron una reunión acotada entre Cristian Ritondo y Máximo Kirchner. Cuando ambos temas bajen su virulencia, los dos cumplirán con esa cita.