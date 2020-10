LA ELITE ARGENTINA, CONVULSIONADA POR ESCÁNDALOS FAMILARES

En siete meses de pandemia, la “elite” argentina provocó un menú de escándalos que revelaron que poco o nada está bien donde se pretende simular que todo está bien. Primero fue la batalla legal que los herederos de Bartolomé Mitre todavía dirimen en la Justicia para repartir lo blanco y lo negro de la sucesión del que fuera director de La Nación. Hace una semana, los adelantos del libro “Hermano” de Santiago O’Donnell, dejó al descubierto de boca de Mariano Macri secretos de la familia que pusieron a la defensiva a Mauricio Macri y exhibieron otra disputa fraticida. Y también una pelea tiene de protagonistas a un ex funcionario macrista y ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere con su hermana Dolores. A pesar de todo, la comidilla de estos tres casos no obliga a tener una cintura política en grupos de whatsapp o incluso en reuniones que se tienen a discreción. El único que sí abrió una grieta fue el femicidio de Silvia Saravia en manos de su marido Jorge Neuss. Al shock del hecho, lo que resultó aún más intolerable al círculo femenino que tenía relación con la mujer asesinada fue la escena del entierro. La presencia de un sacerdote, la foto de la pareja como si el crimen hubiera un accidente, las estampitas que se dieron con la foto de Saravia y la madre Teresa de Calcuta. Los mensajes en grupos de whatsapp de muchas de esas mujeres serían la delicia de los programas de chimentos por la manifestación en palabras de la indignación. Una pincelada tamizada la plasmó en un artículo la periodista Celina Chatruc, que consiguió que mujeres de ese círculo se expresaran. Por eso, en mesas donde pudieron compartir espacio varones de difícil deconstrucción, el caso Neuss es divisor de aguas. Para ellas, es femicidio; para algunos de ellos, una cuestión privada. Acaso por ese motivo así como se dice “por educación (y para evitar discusiones), en la mesa no se habla de política, sexo y religión”, ahora en esas mesas a ese mandato se sumó “tampoco se habla del caso Neuss”.

TEMOR EN EL ESTE

En Punta del Este, un grupo de mujeres argentinas que hicieron de ese balneario su “tierra prometida” ante el “populismo” argentino, como ellas dicen, crearon un grupo de whatsapp y en Instagram para consultas varias y compartir almuerzos un viernes al mes; el último fue en finca Narbona. En estos días las consultas se tornaron en preocupación ante el rumor de casos de covid de argentinos que presentaron certificados truchos para ingresar a Uruguay. Los mensajes de cierre de fronteras que escribieron en el chat tendrían el respaldo de Donald Trump, según aseguran, como si al hombre le importara otra cosa que no fuera su campaña por la reelección.

COVID MATA SOBERBIA

Embajador argentino de país costero de Europa cambió la actitud para con su equipo ante la segunda ola de contagios de coronavirus. Este diplomático de carrera, heredado de la gestión macrista, estaba molesto ante la postura más preventiva de sus empleados. Incluso cuando algunos de ellos se preocupaban cada vez que el diplomático viajaba a Estados Unidos para visitar a su familia, dada la situación relajada que Donald Trump pregona en su país. Sea la segunda ola o la comprensión de cómo afecta la posibilidad de contagio, llegaron a una situación de emocionalidad laboral equilibrada. En ese país el lunes se impuso el toque de queda de cinco horas al día porque, como informó la autoridad sanitaria, están peor ahora que en marzo y prevén un invierno altamente contagioso.