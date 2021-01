Con Trump se reveló como el poder te avisa que ya no tenés poder

Los tiempos cambian y cada vez con mayor velocidad. Esta es una obviedad que no necesita comprobación empírica que solo sirve como excusa para comenzar este texto. Y entre las cosas que dejó la desprolija salida de Donald Trump del gobierno de Estados Unidos es cómo “el poder real te avisa que ya no tenés poder concedido”. Y así lo explicó un histórico analista político, una “profesión” que de tan numerosa cada día más está barranca abajo como la de los hacedores de encuestas. Más allá de esto, el personaje en cuestión lo resumió haciendo un paralelismo con el menemismo. Carlos Menem dijo alguna vez que comenzó a percibir que estaba perdiendo poder cuando ya no ganaba siempre al golf en sus duelos en links con empresarios varios. Ahora, un político de la talla de Trump sabe que perdió poder cuando te bloquean todas las cuentas en redes sociales y ni siquiera en tu país, “el poder” cuestiona con fuerza si eso es lícito o no, si es democrático o un atentado a la libertad de expresión

Tregua y unión

La rivalidad histórica de las camisetas tendrá un receso y por una causa nacional. Boca y River, sin los dos clubes más grandes del país, confluirán en un partido contra la COVID. Ambas instituciones se unirán en una campaña nacional para generar conciencia sobre la importancia de la vacunación a través de acciones varias en campo de la salud, la cultura, el mundo empresario y, por supuesto, el deporte. Algunos de los lineamientos se definieron en un restaurante de Puerto Madero y a la mesa se sentaron los presidentes de Boca, Jorge Ameal; de River, Rodolfo D’Onofrio, el tesorero de Boca, Carlos Montero, y el histórico publicista y ex secretario de Medios Enrique Albistur. Según trascendió, hubo acuerdo de “palabra” para encarar de manera conjunta acciones tales como “convocatorias urgentes y masivas” a los y las hinchas de todo el país, y campañas y promociones ligadas a la prevención y la salud. “Este es un partido que jugamos juntos”, resumieron los dirigentes sobre esta iniciativa que germiní a raíz de una propuesta que le habrían acercado a los mencionados presidentes de clubes, Montero y Albistur.

Polo audiovisual

Entre las excepciones que hizo Uruguay para el ingreso de extranjeros llamó la atención la mención la apertura a producciones audiovisuales de Amazon y HBO. No por la excepcionalidad a esas empresas sino por el beneficio económico que generó para el país vecino, dando un cariz de polo audiovisual en medio de la pandemia. La filmación de esos proyectos de Amazon y HBO, según fuentes uruguayas, generaron unos 600 puestos de trabajo, más de 1.500 extras contratados y 6.000 noches de hospedaje en hoteles.

Todo sea por estar

Si en tu partido, quienes lo manejan te pusieron un techo de cristal para que no crezcas, tus ambiciones pueden colisionar. Y romper ese techo puede hacer que te desangres y descubras que no tenés amigos que te ayuden. La estrategia a veces, es no romper sino modificar conductas. Así analiza parte del radicalismo a uno de sus integrantes mendocinos. Este diputado supo ser un racional con ADN del Partido Demócrata que terminó absorbido por el ala dura del PRO, fracción que con tantos frentes internos abiertos no está para tamizar demasiado. El mendocino, con pocas chances electorales con la UCR, está dispuesto a decir cualquier cosa. Por momentos, su tono verbal parece copiado de Patricia Bullrich. Y dentro del PRO tuvo rédito: hizo un encuentro virtual y reunió a Bullrich, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.