Actrices Argentinas pide la liberación de una mujer condenada a 23 años de prisión

Agustina Grasso

Flavia Saganías es una artesana de Cruz del Eje, Córdoba, y mañana cumplirá dos semanas presa en la cárcel de Máxima Seguridad de Bouwer, ubicada en la zona rural del sur de la capital cordobesa. El único penal de la zona donde pueden alojarse mujeres y que organizaciones de familiares de personas detenidas vienen denunciando hace tiempo por la cantidad de muertes dudosas que sucedieron en el último tiempo.

Flavia, mamá de cinco hijos, está detenida desde que fue condenada a 23 años de prisión, acusada de idear un ataque contra su ex pareja. Todo comenzó luego de que ella denunciara al presunto abusador de su hija de 6 años. Asistió a la Justicia de Córdoba, a mediados de 2017, pero no recibió la asistencia adecuada. Indignada, hizo un posteo de Facebook advirtiendo a la comunidad de Cruz del Eje sobre la peligrosidad de este hombre. Su familia se enteró de los hechos por las redes y tomó represalias contra el hombre. A ella la acusan de ser instigadora de las violencias. Y la causa por abuso fue archivada.

Desde que se conoció la noticia, diversas organizaciones se pusieron la causa al hombro, desde movimientos locales, como Así No Capilla del Monte, el Movimiento plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, #NiUnaMenos Córdoba, hasta organizaciones nacionales como Actrices Argentinas, Abofem Argentina y Plenario de Trabajadoras. Ya van más de 30 agrupaciones que se unieron a la lucha en todo el país. Y hoy desde AA convocaron a una perfomance especialemente pensada para pedir justicia para el caso.

“Empezamos a pensar esta acción cuando empezamos a conocer el caso de Flavia ya que necesita ser visibilizado”, expresó la actriz Laura Azcurra a PERFIL.



Bajo el pedido de #FlaviaConSusHijes, la actriz Thelma Fandin afirma que “silenciar y callar Flavia es adoctrinarnos a todas y se corre el foco ya que él no debería estar libre”.

ACUSACION. Flavia fue encontrada culpable de ser la instigadora de los delitos de “tentativa de homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con abuso sexual con acceso agravado en grado de tentativa e incendio en concurso real“. Para la Justicia, Flavia instigó a la violencia contra Gabriel Fernández -ex pareja y denunciado penalmente por abuso sexual en contra de su hija- a partir de un posteo en las redes sociales que realizó entre el 8 y el 13 de agosto de 2017. Según se desprende de la causa, los comentarios que se hicieron en la publicación habrían sido el puntapié inicial para que ella ideara un plan contra su ex pareja que finalmente cometieron su madre y su hermano, también condenados a 23 años de prisión por los mismos delitos que Flavia pero en calidad de autores. Pero, tanto su abogado Gabriel Fernández como las organizaciones plantean que en la elevación a Juicio, se puede leer que no existen pruebas suficientes para suponer que ella estuvo relacionada con los hechos. Mañana se leerán públicamente los fundamentos del fallo. .