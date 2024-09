Aumento de alquileres en Argentina: cuáles son las alternativas para no perder tus ahorros

El incremento de alquileres en Argentina atrajo una preocupación generalizada, porque afecta directamente los bolsillos de millones de personas, quienes ahora deben replantearse cómo hacer frente a estos costos sin comprometer sus ahorros. Frente a esta situación, surge la pregunta de cómo evitar el uso de los ahorros.

Para aquellos que no quieren endeudarse o ver disminuido su capital de reserva, una alternativa viable y efectiva es vender joyas u objetos de valor que ya no utilicen. Esta opción, aunque no siempre considerada de inmediato, puede significar un alivio financiero importante en tiempos de crisis. Para quienes se encuentren ante el desafío de pagar un alquiler desproporcionado, priorizar la venta de joyas sobre otras opciones financieras podría ser la clave.

La tasación y posterior venta de joyas puede convertirse en una herramienta fundamental para hacer frente a los costos diarios, evitando caer en deudas innecesarias o sacrificar ahorros que podrían estar destinados a otras metas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lugares especializados, como El Tasador, se posicionaron como una alternativa confiable, ofreciendo un servicio de tasación gratuito y con precios acordes al valor internacional del oro y otros metales preciosos.

El Tasador, con su trayectoria en el rubro, brinda la posibilidad de conocer el valor exacto de cada pieza. Su salón está ubicado en Avenida Corrientes 2810 y sus cotizaciones son a precio internacional.