Cecilia Ribecco: “Las mujeres emprendedoras en Argentina hemos crecido muchísimo en los últimos años”.

En los últimos años la sociedad se ha visto transformada por las cuestiones y debates en torno al género y las teorías feministas. El replanteo del rol de la mujer en la sociedad tiene su correlato en los cambios en el mundo de los negocios y el emprendedurismo. Recientemente, la Licenciada en Educación Cecilia Ribecco, referente en materia de emprendedurismo femenino, fue nombrada Vicepresidente de la Asociación de Emprendedores de Argentina, luego de haber sido la primera mujer en su Comité Ejecutivo. Ribecco es especialista en Tecnologías de la Información y la Comunicación, y Diplomada en Desarrollo Emprendedor. Es Consultora y conferencista internacional en Emprendedorismo, Innovación & Diversidad, y miembro del directorio de la ONG internacional WEAmericas, (Women’s Entrepreneurship in the Americas). Además, es Presidenta y Co Fundadora de la Asociación Civil CRIAR, Comunidad de Mujeres Emprendedoras. Ribecco habló con Perfil.com acerca de la agenda de ASEA en materia de género y acompañamiento de la mujer emprendedora, cómo ve el desarrollo de las mujeres en el mundo de los negocios y cuál es su diagnóstico para todos los que quieren emprender en tiempos de crisis.

► Sabemos que sos un referente en cuanto a el impulso a las emprendedoras son solo en Argentina, sino a nivel internacional, contamos un poco tu experiencia y los grandes hitos a lo largo de tu carrera.

Mi experiencia en relación a la promoción y el desarrollo de las mujeres emprendedoras nace en 2011. Fue a través del desarrollo de un programa de formación para mujeres emprendedoras con visión de género y de acceso gratuito, que desarrollé para la comunidad de mujeres emprendedoras CRIAR, que co-fundé y de la cual soy actual presidente. Ese fue uno de los hitos más importantes, porque me dio todo el aprendizaje de un recorrido que yo ya venía haciendo, porque soy emprendedora y conozco todos los estadios que que tenemos que recorrer como mujeres para poder desarrollar un negocio. Luego en 2016 fui convocada por la ONG estadounidense WED (Women's Entrepreneurship Day) de la cual fue la primera embajadora en Argentina y a través de la cual trabajé fuertemente en cinco provincias argentinas para promover y desarrollar todo lo que tenía que ver con capacitaciones, con herramientas, con articulación con gobiernos, para promover el desarrollo de emprendimientos liderados por mujeres. En 2020 fui presidente global de WED, impulsando y promoviendo el desarrollo de mujeres emprendedoras en 144 países. Promoví también el Día de la Mujer Emprendedora en Argentina, proyecto que apoyamos desde ASEA y que obtuvo media sanción en el Senado en 2020. Y en el 2017 me incorporé a la Asociación de Emprendedores de Argentina, donde me convocaron para liderar el área de Diversidad. Fui la primer mujer que integró el Comité Ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Argentina, y a través de ese espacio nos propusimos generar el Mujeres Emprendedoras, que es un espacio que permiten que las mujeres puedan interactuar, hacer networking, crecer capacitarse. Los llevamos al interior en las cumbres emprendedoras que desarrollamos junto con la ASEA. Otro de los hitos importantes en ASEA tuvo que ver también con todo lo que se logró en la construcción con organizaciones de la sociedad civil, que también trabajan con mujeres y que también trabajan por la diversidad en el ámbito emprendedor. En donde construimos y desarrollamos varios puntos de acción para la agenda de ASEA 2019-2023.

► ¿Cuáles son los logros en materia de género que han conseguido en los últimos tiempos?

Hemos aumentado la participación femenina a través de la promoción de mujeres emprendedoras en todas las actividades de ASEA. No solamente las de formación sino también en los espacios de la networking. Y en todo lo que tiene que ver con en los espacios de debate. Realmente estamos muy contentos en ese sentido porque comenzamos el 2019 con un 40% del total de emprendedores a nivel asociación, lo cual es muchísimo. Y creo que hemos acompañado también el desarrollo de muchísimas mujeres que querían emprender y que no se animaban, y a partir de las herramientas que hemos desarrollado y el acompañamiento se han sumado a la asociación y han podido emprender, y se han podido vincular principalmente a través de nuestras cumbres emprendedoras. También hemos co-construido, junto con organizaciones de la sociedad civil, algunos puntos de trabajo súper importantes. Como por ejemplo lo que hemos trabajado en el marco del G20 con el grupo W20 (Women 20), en donde estuvimos trabajando en puntos que tenían que ver más que nada con la promoción de las mujeres emprendedoras y el desarrollo vinculado, a la formación de emprendedoras específicamente. También en todo lo que tuvo que ver con las ideas para poder realmente acercar información de calidad a las emprendedoras en materia de financiamiento.

► ¿Cuáles son los desafíos de este nuevo rol y cuáles son los principales temas que van a impulsar en este nuevo periodo?

El foco tiene que ver más que nada con la recuperación de los emprendedores. Apoyarlos para que puedan realmente desarrollarse luego de este gran golpe que hemos tenido a partir de la pandemia. Hay muchísimos emprendedores que hoy están necesitando dejar de sobrevivir para realmente comenzar a equilibrar y a crecer en sus negocios. Y creo que lo más importante tiene que ver con trabajar para quienes más han sido golpeados. Rubros como la gastronomía, el entretenimiento y otros rubros emprendedores que realmente necesitan apoyo. Creo que el punto más importante tiene que ver con esta recuperación y en que podamos articular junto con los gobiernos políticas públicas que realmente tengan un anclaje en la reducción de la carga impositiva. Y en el desarrollo de herramientas que apoyen financieramente a los emprendedores y que sean de fácil acceso: hemos realizado una consulta y el 82% de los emprendedores afectados nos comentó que no recibe ningún tipo de ayuda del Estado en este momento, y que el grueso de esos emprendimientos -que es el 65%- sabía la existencia de las medidas de apoyo, pero no pudieron aplicar porque no cumplían con los requisitos. Por otra parte uno de los puntos que me interesa retomar, desde mi rol como mujer y como vicepresidente de ASEA, tiene que ver con la generación de beneficios para emprendimientos donde las mujeres sean fundadoras o tengan participación en el Directorio Ejecutivo. Creo que lo ideal sería que pudiéramos lograr un beneficio de entre el 75% y del 85% del ahorro en el impuesto de las ganancias. Creo que esa es la única manera que tenemos de ayudar hoy por hoy a que las mujeres puedan realmente expandir y hacer escalar esos negocios y de esta esta manera lo que vamos a lograr es que haya más mujeres liderando grandes emprendimientos.

► Volviendo al tema de las mujeres, ¿Cómo ves a la mujer emprendedora en nuestro país: sus principales necesidades y las barreras más comunes a los que se enfrentan?

Las mujeres emprendedoras en Argentina hemos crecido muchísimo en los últimos años. Creo que hay un cambio cultural muy importante en relación a la inserción de las mujeres en el ámbito de las startups y en el desarrollo propio de emprendimientos. Pero creo que tenemos que poner hoy el foco en dos cosas importantes: una que tiene que ver con el acceso al financiamiento; hay que hacerlo más accesible y que más mujeres se animen a tomar crédito y tengan más oportunidades de poder acceder al apoyo de inversores. Y la otra cosa en la que tenemos que trabajar, no solamente el sector público sino también el sector privado, es en el acompañamiento de las mujeres en la incorporación de tecnología a sus negocios. Creo que ahí está la clave, y este es un gran desafío que hoy tenemos. No solamente motivado por la crisis de la pandemia sino también por esta gran transformación social que estamos viviendo. Y que tiene que ver con un mayor liderazgo de la mujer en los negocios.

► ¿Qué planes tienen para lo que queda de este 2021 en ASEA?

Para lo que resta de este 2021 tenemos por delante seguir fortaleciendo. Todo lo que tiene que ver con la actividad emprendedora. El acompañamiento a nivel federal de los emprendedores en nuestras cumbres emprendedoras, en las actividades de networking, en las capacitaciones y principalmente en desarrollar una nueva agenda. Tomando en cuenta claramente el plan de ASEA 2019-2023, pero también rediseñando nuestros objetivos de cara a los próximos años, pensando lo mejor para nuestros emprendedores y emprendedoras de todo el país.