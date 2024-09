Conductores: quién tiene la prioridad de paso en las rotondas

Las ciudades, sean grandes o pequeñas, tienen rotondas. Los conductores deben conocer si tienen o no prioridad de paso, para evitar un siniestro vial. La ley nacional de tránsito presenta reglamentaciones para circular en distintos tipos de caminos, incluyendo las rotondas.

El Observatorio Vial de CECAITRA, la Cámara que nuclea a las empresas argentinas que producen software vial, realizó un sondeo en hogares de la CABA y el Gran Buenos Aires en donde se preguntó: “¿Quién tiene prioridad de paso ante una rotonda sin semáforos?” y solo el 45% indicó correctamente que es el vehículo que circula dentro; el 20% contestó que tiene prioridad “el que llega primero”; el 19% sostuvo que es “el vehículo que intenta entrar”. El 16% restante indicó que no sabía la respuesta.

“Que el 65% de los conductores no conozca la normativa vial es un dato que debe alertarnos. Realizar una mala maniobra en una rotonda puede provocar hasta un siniestro múltiple. Desde CECAITRA incentivamos no solo que se conozcan las leyes, si no que se cumplan, siendo la única manera de lograr un tránsito seguro sin víctimas que lamentar”, dijo el vocero del Observatorio Vial de la Cámara, Facundo Jaime.

La ley nacional de tránsito establece en el artículo 43 que:

“si se trata de una rotonda, la circulación a su alrededor será ininterrumpida sin detenciones y dejando la zona central no transitable de la misma, a la izquierda. Tiene prioridad de paso el que circula por ella sobre el que intenta ingresar debiendo cederla al que egresa, salvo señalización en contrario”.

Es decir, que circular por las rotondas, es uno de los pocos casos en los que se pierde la prioridad de paso de la derecha. El objetivo es lograr que el tránsito no se trabe dentro de la rotonda y no se obstaculice toda la intersección.

Además, el Observatorio indagó sobre las causas de las infracciones viales y consultó si se estaba de acuerdo o no con la siguiente frase: “Las faltas de tránsito son consecuencia de las costumbres argentinas a la hora de conducir un automotor”. Allí, un 73.5% estuvo de acuerdo con la premisa: un 40.2% muy de acuerdo y un 33.3% de acuerdo.

“Que la gran mayoría considere que las faltas se cometen por las malas costumbres de los conductores nos muestra cómo se ve el tránsito. El respeto y la responsabilidad son factores indispensables al conducir. Si se conocen las reglas y no se cumplen por la ‘viveza criolla’, estamos frente a un problema de conciencia vial, que desde CECAITRA trabajamos para resolver mediante la educación y la concientización para lograr un tránsito seguro y ordenado”, finalizó Jaime.