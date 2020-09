Conocé las charlas del SEOday 2020, en su edición online y gratuita

El próximo 9 de septiembre llega la 6ta edición del SEOday. El evento SEO más grande de Latinoamérica se prepara para una jornada de charlas compuesta por más de 30 speakers de 13 páises.

Además, por primera vez el evento organizado por la agencia SEO puntorojo, será totalmente online y gratuito registrándose desde el siguiente enlace.

Speakers y charlas del SEOday 2020:

►Rand Fishkin | Founder at Sparktoro & Moz: End Your Marketing Reliance on Facebook & Google's Duopoly.

►Aleyda Solís | Founder & SEO Consultant at Orainti: Cómo Identificar Oportunidades para Conseguir Resultados SEO Más Rápidamente.

►MJ Cachón | Directora de Operaciones en Sistrix: Las 5 cosas creativas que no sabías que se pueden analizar con ScreamingFrog.

►Sico De Andrés | CEO y Fundador de Link Affinity: Cómo trabajar metodologías y procesos de link building.

►Lily Ray | SEO Director en Path Interactive: ¿Qué es EAT y cómo trabajarlo para el SEO?

►Enrico Chiodino | SEO Director en Blue Array: Someone wrote your perfect Product Page, 2,500 years ago.

El SEOday 2020 llega con una nueva modalidad totalmente online y gratuita

►Diego Urfeig | Director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico: Perspectivas del eCommerce pre-post pandemia, y oportunidades SEO.

►Paz Iriarte | SEO Manager en Properati: SEO, UX y Producto: una alianza estratégica.

►Ennio Castillo | Partner and Integrations Manager en Doppler: Cómo trabajar SEO e Email marketing alineando ambas estrategias.

►Mauricio Heck | CEO en Ploui: El Poder del Long-Tail: Cómo incrementar un 40% tu tráfico fácilmente.

►Verónica Acuña (SEO manager en Despegar) y Sebastían Galanternik (SEO manager en Trafilea): 5 errores de la competencia de los que deberías sacar ventaja.

►Ángel Sotera (Infobae), Ignacio Zaccagnino (Perfil) y Jose Soto Galindo (El Economista México): Cómo trabajan SEO referentes de grandes medios de comunicación.

►Fernando Ángulo | SEMrush: Los 10 errores más fatales del SEO y cómo solucionarlos.

►Paula Alvarez | puntorojo: Mitos en el SEO.

►Juan Carlos Martínez | El Palacio de Hierro: Cómo potenciar SEO y SEM combinando ambas estrategias.

►Antonio Araya (Falabella Retail Chile), Edgar Pinos (Tuenti Ecuador), Richard Fenning (B2W Brasil), Hector E. Salceda (Xcaret México), Gustavo Koblinc (Omint): Cómo trabajan SEO referentes de grandes eCommerce.

►Bruno Dangelo | CEO Dahseo: Cómo hacer que las cosas sucedan a la hora de implementar estrategias on page.

►Leonardo Gonzalez | InnovaSport: Cómo hacer uso de SEO en un UX enfocado al cliente.

►Adrián Magnacco y Nicolás D´Andrade | Mercado Libre: Experimento de Speed y Herramientas de Forecasting.

►Helthon Fuentes | Data Trust Perú: Consejos para mejorar la creación del contenido en tu blog.

►Eric Mercier | Octopus México: Estrategia de contenido SXO.

►Gastón Fossati | Mightyhive: Cómo trabajar y que me aporta una estrategia avanzada de datos.