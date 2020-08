Crecimiento y más contenido: cómo fue la evolución de Flow en lo que va del 2020

Durante 2020 Flow se consolidó como una de las plataformas de streaming más elegidas para acompañar el período de aislamiento de los argentinos en sus hogares, sumando contenidos para todos los integrantes de la familia. Con propuesta de entretenimiento de calidad y una evolución constante en su funcionalidad y comodidad de uso, Flow continúa adaptándose a las nuevas tendencias y modalidades de consumo de las todas las generaciones, como un aliado para todos los integrantes de la familia, que los conecta con el contenido que quieren ver y disfrutar, desde el dispositivo que elijan (Smart TV, Celular, Notebook o Tablet).

Propio de la evolución de la plataforma hacia una experiencia multidispositivo superadora, que se adapta a las nuevas tendencias y modalidades de consumo de sus clientes, con Flow, los clientes pueden disfrutar de todo su contenido predilecto cuando y donde deseen, y en el dispositivo que elijan.

► Números generales (del 20 de marzo al 1 de julio)

Crecimiento del consumo de Flow: durante el tiempo de medidas sanitarias preventivas, del 20 de marzo al 1 de julio, con 5 millones de dispositivos registrados, la cantidad de visualizaciones subieron a 126 millones y tuvieron un crecimiento del +35% comparado al primer trimestre de 2020. Del Total de consumos On Demand el 85% fue realizado desde un decodificador Flow BOX y el 15% desde la aplicación de Flow.

Flow se consolida como el ecosistema más amplio de entretenimiento de calidad.

►Dispositivos más usados en el aislamiento: durante este período el uso de Flow en Smart Tv creció un 207% y el uso web creció un 13%.

►Horas de uso por cliente: 9.28 hs promedio.

► Top 10 de lo más visto en la cuarentena (en contenidos generales)

-THIS IS US

-HOMELAND

-GAME OF THRONES

-EDUCANDO A NINA

-THE HANDMAID S TALE

-OUTLANDER

-PAW PATROL PATRULLA CANINA

-LA OTRA MIRADA

-THE WALKING DEAD

-LOS INTERNACIONALES

A través de Flow se pueden disfrutar más de 13.000 horas de contenidos On Demand, entre películas estreno y más de 300 series, entre las que figuran coproducciones y lanzamientos de películas nacionales además de los mejores títulos internacionales, producto de acuerdos con productoras como BBC, Atresmedia, Sony, Disney, HBO y FOX. Además, tiene disponibles más de 100 señales HD.

Flow se adapta a las nuevas tendencias y modalidades de consumo de sus clientes.

►Nuevos contenidos: más de 15 alianzas con partners estratégicos en el 2020

MANIJOMIO: canal exclusivo especialmente creado para adolescentes, con cientos de contenidos realizado por influencers.

ATRESCINE: grandes títulos españoles de Atrescine para ver a demanda desde la plataforma de entretenimiento y disfrutarlos desde cualquier dispositivo Top 5: Extraños, Los aires difíciles, La caja 507, Horas de luz, La vida que te espera.

LOS INTERNACIONALES: coproducción de Viacom International Studios (VIS), The Mediapro Studio, Telecom y Olympusat. Todos los capítulos están disponibles para ver a demanda desde cualquier dispositivo en Flow.

POSIBL.: las mejores series y documentales de contenidos e iniciativas de impacto social disponibles en Flow.

CINE NACIONAL/ ESTRENOS CINEAR: Como parte de su estrategia de impulsar contenidos locales de calidad y en el marco que se encuentra atravesando la exhibición de espectáculos culturales en grandes pantallas, Flow reafirma su apuesta por los títulos de producción nacional, facilitando su llegada al público de la región. Top 5: La odisea de los giles, Los que aman odian, El fútbol o yo, El robo del siglo, Acusada. Últimos estrenos: La fiesta silenciosa, Prode.

CONTENIDOS EXCLUSIVOS: Adentro, RadaHouse, Pandemos, entre otros.

NUEVO ACUERDO CON BBC: Más de 200 horas de contenido británico.

ACUERDO CON ESPN – DOCUMENTALES DEPORTIVOS: Fangio, la serie, Lance Armstrong, Be Water: Bruce Lee, entre otros.

LA PLAZA DE LOS CHICOS ONLINE: teatro en casa para los más chicos.

Flow se pueden disfrutar más de 13.000 horas de contenidos On Demand

► Stripes especiales: la evolución en cuarentena

CINE EN CASA: Top 5: El robo del siglo, Había una vez en Hollywood, Frozen 2, It: capítulo 2 y Terminator: Destino oculto.

EDUCATIVO: +1.200hs de contenido para chicos +110hs de contenido educativo con contenidos de Discovery, National Geographic, Pakapaka y Encuentro.

SERIES: Top 5: This is us, The handmaid´ s tale, Absentia, Los internacionales, Radahouse.

MÚSICA: Canal Flow Music XP (605 de Flow): Estreno del documental “Coti: Nada fue un error” y Quilmes Rock. Total: + de 600mil views.

GAMING: Crecimiento +30% de views comparado al año pasado. Durante los últimos años, Flow participó del crecimiento de los Esports sumando nuevas competencias, trasmitiendo los contenidos en vivo e integrándolos la plataforma para verlos a demanda, como las competencias de la Liga Master Flow de League Of Legends, la Unity League Flow de Counter Strike, la eLiga Profesional Flow de FIFA , la eRacing Flow Championship de Súper TC2000, entre otros.