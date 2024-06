Elon Musk anunció que uno de los modelos más emblemáticos de la compañía no se renovará en 2024

La esperada renovación del Tesla Model Y en su nueva versión Juniper tendrá que aguardar al menos hasta 2025, tal y como expuso Elon Musk en un tuit en la red social X (antigua Twitter) de la que es propietario. De este modo, oficializó la posposición de un lanzamiento para este mismo 2024, que hasta hace poco se daba por descontada. Se había previsto que tras presentarse la del Tesla Model 3 con su nueva versión Highland, le llegase el turno del restyling al modelo de coche eléctrico superventas de la compañía.

Cuáles fueron las causas del retraso del Tesla Model Y Juniper

El anuncio tuvo una apreciable repercusión bursátil, dada la atención que suscita siempre entre los inversores los movimientos que hace la compañía.



Entre los motivos que aducen los especialistas para el retraso de la nueva versión del Y estaría la fuerte competencia del mercado chino, cuyos coches más baratos están desplazando a los modelos de Tesla, como lo refleja que las entregas mundiales de vehículos del fabricante desciendan por primera vez en 4 años.

Así, Tesla decantó por posponer el lanzamiento para evitar profundizar en el estancamiento de las adquisiciones actuales de uno de sus modelos de coches eléctricos más vendidos, cuya compra ahora mismo sería poco atractiva para potenciales compradores, sabiendo que a corto plazo va estar disponible una versión más avanzada.

De hecho, el propio Elon Musk afirmó que todos los nuevos Tesla Model Y que se van produciendo incorporan mejoras con respecto a los precedentes, pese a que todavía no se haya lanzado la nueva versión, en lo que parece un claro indicio de esta idea de no perjudicar las ventas del modelo actual.



El temor no es baladí, ya que si se nombra, por ejemplo, al caso de España, se observa que el Volvo EX30 acabó de destronar nada menos que al Tesla Model Y, que además ahora mismo también tendría por delante en ventas al nuevo y flamante Model 3 de la misma Tesla.

Todo ello, en el contexto de la competencia China (donde paradójicamente se fabrica el propio Tesla Model Y), obligó a la Unión Europea al establecimiento de aranceles, debido a que por su competitividad en precio estaban acaparando el mercado.

Otras sombras que se ciernen sobre Tesla y el crédito que aún tiene

El anuncio de la paralización del lanzamiento del nuevo Model Y va en sintonía con otras noticias negativas que ha generado este año el fabricante, desde los problemas con la Cybertruck hasta el despido del 10% del personal de la compañía por la bajada general de ventas, que pasaron de los 423.000 vehículos vendidos en los primeros tres meses de 2023, a las 387.000 unidades colocadas durante el primer trimestre de 2024.



Cabe mantener la fe en una empresa y un líder que fueron capaces de redimensionar el ecosistema del automóvil, y demostrar tanto que los coches eléctricos podían ser perfectamente viables, como que estos resultaban compatibles con un nuevo concepto de automóvil, en el que se conjugan el diseño, la tecnología, la eficiencia energética y el respeto del medio ambiente.

Una idea disruptiva de vehículos eléctricos que caló entre los conductores, hasta el punto de convertir a los Tesla en un lujo por el que merece la pena esperar meses para su obtención.

Además, cabe recordar que la compañía es pionera en la integración de la Inteligencia Artificial en los sistemas de los automóviles, así como en la idea de la conducción autónoma, aunque luego a esta se sumarán los principales fabricantes del sector automovilístico.

Es cierto que las expectativas con respecto a los coches autónomos de Tesla se enfriaron bastante, dados los problemas existentes a efectos de seguridad, de manera que no superan todavía el nivel 2 de autonomía, cuando Mercedes ya está vendiendo los primeros coches dotados de Drive Pilot, el primero de nivel 3 que permite circular sin manos y sin prestar atención a la carretera.



Si bien es bastante previsible que Tesla dé pronto un golpe sobre la mesa y saque músculo a sus contrincantes, tanto en este ámbito como en otros en los que les acecha la competencia. Para ello, les avala su crédito como compañía innovadora capaz de lanzar propuestas que sacuden el mercado.