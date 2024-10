Exhibición de tenis para ciegos en el YPF Buenos Aires Challenger 2024, una apuesta por la inclusión en el deporte

Torneos, empresa líder en la industria del entretenimiento deportivo, junto con la Asociación Argentina de Tenis, la Asociación Nacional de Tenis para Ciegos y Personas con Disminución Visual llevaron adelante la muestra de tenis para ciegos en el Racket Club de Palermo, dentro del marco del YPF Buenos Aires Challenger 2024 que actualmente se disputó del 29 de septiembre al 6 de octubre.

Estuvieron presentes Claudio Miyahira, presidente de la Asociación Nacional de Tenis para Ciegos; el equipo de profesores a cargo y sus asistentes; además de las figuras Rosana Lescano, Roberto Masotta, Andrés Salinas y Gabriel Caparros, quienes recientemente, del 23 al 28 de septiembre, representaron al país en el mundial de Italia, en la ciudad de Lignano Sabbiadoro. Rosana Lescano y Gabriel Caparro, se coronaron campeones mundiales en la categoría B1 (ciegos totales).

“El tenis para ciegos es un deporte maravilloso que demuestra compromiso e inclusión. Nos enorgullece ser parte de una iniciativa que no pone frenos ni obstáculos para aquellos que desean practicar este deporte. Tomamos la responsabilidad de difundir este deporte y la idea es hacerlo federal ya que hay mucha gente que no sabe de su existencia”, expresó Claudio Miyahira.

Por su parte, Alejandro Pena, profesor y entrenador de tenis explicó las reglas que se utilizan en esta disciplina: “La pelota está hecha de goma espuma, es más grande que la normal y contiene una de ping pong con municiones de plomo en su interior para crear la referencia espacial para el jugador. Es de color amarillo para las personas con ceguera total o de color negro para quienes sufren de algún grado de disminución en la vista. Las dimensiones de la cancha también son más chicas y las líneas están marcadas por una soga de 3 milímetros de espesor que se adhiere al suelo con cinta”.

También formó parte de la presentación el histórico capitán de los Murciélagos, Silvio Velo, quien recientemente ha incursionado en el camino de esta práctica deportiva. Al respecto declaró: “Comencé a practicar en febrero por una invitación. Esto del tenis es un mundo nuevo para mí, pero me pude adaptar rápidamente porque soy un hombre del deporte. Me gusta estar activo, la competencia y el alto rendimiento. Me encantó participar en esta disciplina y ojalá siga creciendo en todo el país. Es un deporte que requiere de mucha concentración pero si uno pone voluntad es muy llevadero una vez que se encuentra el ritmo, además la experiencia con los Murciélagos me ayudó mucho.”

Con la motivación de apostar por la inclusión, las personas con diversos grados de discapacidad visual tienen una alternativa para acercarse a la actividad física. Cabe destacar que hay 3 categorías para esta disciplina: B1 corresponde a cegueras totales; la B2 y B3 para gente con distintos grados de disminución visual.