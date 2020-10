FLOW presenta VISA BAFWEEK 2020: Segundo día de la semana de la moda virtual

View this post on Instagram

◽ Flow presenta #VisaBAFWeek▫️ Edición Digital: Primavera Verano 2021 ▫️ Invita: adidas Originals ▫️Auspician: Johnnie Walker, Tanqueray & Smirnoff ▫️ Maquillaje Oficial: Natura ▫️ Media Partner: Infobae ▫️ Organizan: DF Group, IRSA & La Rural Tune in! Miralo por Flow.