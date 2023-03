Genneia arrancó el 2023 con grandes proyectos

Luego de una década en la industria de energías renovables, Genneia continúa con su vocación de liderazgo en el mercado energético, manteniendo su posición como una de las empresas que trabajan en pos de la transición de la matriz energética de Argentina. Así la compañía ha alcanzado el 18% del mercado total y un 24% de la generación de energía eólica en Argentina, así como también se encamina a ser la primera en superar 1 GB de capacidad instalada renovable en el país.

De acuerdo con los datos aportados por CAMMESA, Genneia generó en 2022 un total de 3.419.264 MWh correspondiente a energía solar y eólica, que equivalen al consumo de aproximadamente 900.000 hogares, provenientes de sus 7 parques eólicos y un parque solar. Es así que Genneia continúa reafirmando su convicción en la generación de energías limpias evitando la emisión de más de 1.500.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

“Estamos orgullosos de continuar liderando el camino de las renovables, apostando por proyectos que colaborarán con el cambio de la matriz energética”, aseguró Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos| ESG.

La compañía líder en renovables continúa apostando a proyectos que permitan alcanzar la transición energética

De esta manera, ha invertido 1.200 millones de dólares en proyectos renovables en los últimos 5 años y continúa sumando proyectos para acompañar a más organizaciones en el camino hacia la sostenibilidad, apostando al demandante crecimiento del mercado corporativo.

A su vez, recientemente colocó Obligaciones Negociables (ON), por el equivalente a US$ 73 millones, superando su objetivo inicial de US$ 60 millones, demostrando una vez más la confianza que tiene el mercado en la empresa. Estas ON ingresarán al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales y es el séptimo instrumento de la compañía calificado como bono verde.

En esta línea, utilizarán lo obtenido será utilizado para el financiamiento de la construcción de la primera etapa del proyecto eólico La Elbita (103.5MW) en Tandil, provincia de Buenos Aires, y el proyecto solar fotovoltaico Tocota III (60MW), en la provincia de San Juan. Ambos proyectos producirán energía para satisfacer la demanda de grandes usuarios industriales (MATER), contribuyendo con el desafío de reducir su huella de carbono.

Actualmente, Genneia cuenta con operaciones en Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Pomona, Villalonga, Necochea y Ullum. Con el propósito de continuar con su vocación de liderazgo, la compañía está próxima a inaugurar su segundo centro de generación fotovoltaico, el Parque Solar Sierras de Ullum (80MW) y alcanzará una potencia instalada de 944MW de capacidad instalada renovable.

Como agentes activos de cambio, la compañía gestiona sus programas de Sustentabilidad sobre los siguientes pilares: liderazgo en energías renovables, operación respetuosa del medioambiente y aporte a la lucha contra el cambio climático, construcción de valor para las comunidades, compromiso con su gente y desarrollo de su cadena de valor.