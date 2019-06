Hotelería "slow travel" y experiencial, el nuevo norte del turismo

Durante los últimos años la industria del turismo ha sufrido radicales cambios. No sólo la tecnología ha logrado conquistar todos los procesos de organización y planificación de un viaje sino también ha sabido posicionarlo socialmente como una necesidad. Viajar se ha convertido en un aspiracional de tal magnitud que se encuentra sin duda alguna peleando los primeros puestos en la escala de prioridades de todas las generaciones.

De acuerdo a los últimos informes de la Organización Internacional del Turismo, los “nuevos turistas” buscan vivir una experiencia única, personalizada y, en lo posible, en contacto con las tradiciones y culturas locales. El lujo ya no se presume por la ostentación, sino por el poder hacer, vivir o conocer algo especial e irrepetible. Los pequeños detalles y atenciones son ahora el nuevo must de una aventura y la hotelería boutique, el segmento que más ha sabido aggironarse a esta creciente tendencia, hoy pisa fuerte y da cátedra como fábrica de experiencias. Su capital se concentra en gestos, cortesías y minúsculas delicadezas que traspasan lo esperado y alcanzan arribar sobre la esfera de la sorpresa.

En Argentina, a tono a la vanguardia mundial de la industria de la hospitalidad, Azur Real Hotel Boutique, abordó en la ciudad de Córdoba una estrategia de renovación integral con el fin de continuar ocupando las primeras posiciones en los rankings nacionales e internacionales de hotelería boutique alta gama.

El proceso afecta tanto a habitaciones como espacios comunes y propone un resylling de todas las áreas. Dirigido por la reconocida diseñadora Sofía Camps, el proyecto persigue convertir cada rincón del hotel en una vivencia donde confluyan los sentidos: exposición de arte permanente (los artistas rotan cada 4 meses), espacios de joyería contemporánea y cerámica de autor, sectores de presentación y venta de productos gourmet, actividades temáticas que focalizan en el aprendizaje de la cultura regional y más.

A sus tradicionales tardes en la terraza acompañadas con una copa de vino de cortesía y picada con salame de Colonia Caroya, se suman puntos de mate, con instrucciones de cómo preparar la emblemática infusión nacional y regalo de semillas de porongo para que cada huésped pueda experimentar el cosechar su propio mate. También agregan el rincón del té con distintos blends para combinar y crear la propia infusión de acuerdo a cada gusto y la pulpería, un nuevo living en la terraza ideal para almorzar, merendar o cenar, trabajar, una reunión entre amigos o simplemente relajarse y disfrutar de una buena lectura en sus sillones.

Experiencias Slow Travel by Azur

El servicio de delicadezas de este boutique serrano incorpora cuatro experiencias ideales para descubrir la verdadera esencia e historia de la mágica Córdoba. Con alternativas all inclusive de primer nivel en privado, las excursiones proponen recorrer los paisajes más emblemáticos de la provincia y sus ancestrales tradiciones.

Boutique & Wine Experience: un wine tour por 2 bodegas boutique locales, disfrutando de vinos, gastronomía y de los paisajes del Valle de Calamuchita.

The Charming Villages: esta propuesta invita a perderse por las calles de aldeas de montaña y conocer cada uno de sus rincones, y aprender sobre la particular flora, fauna e historia del lugar.

Our Traditions in Deep: el norte cordobés es un territorio virgen por explorar, con sus tradiciones intactas, su patrimonio y su particular cultura vitivinícola y gastronómica a flor de piel.

History and Revolution: recorrer gran parte de la historia de Córdoba en solo lugar: Alta Gracia, donde es posible encontrar desde una Estancia jesuítica (Patrimonio UNESCO) hasta la casa de la niñez de un personaje tan emblemático como el Che Guevara.

En todo tiempo Azur Real Hotel Boutique invita al huésped a vivir instantes, traspasando los límites de una simple estadía. Mimos y detalles, sensaciones que se transforman en recuerdos memorables y sutiles exclusividades son las bases que configuran la filosofía de este escondite a descubrir en plena capital cordobesa.



www.azurrealhotel.com

San Jerónimo 243/257, Córdoba

(+54 351) 424-7133 / 421-0797 / 421-5878.

info@azurrealhotel.com

Azur Real Hotel Boutique

@azurhotel