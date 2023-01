Joaquín de la Torre: "Lo de Brasil no fue un golpe de estado"

El senador provincial y precandidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre, se manifestó sobre las protestas acontecidas el día domingo en Brasilia y otros puntos de Brasil. El referente del PRO afirmó que "lo sucedido en Brasil no se trató de un golpe de estado". Y agregó: "No hay que banalizar las palabras. Fue una protesta como las que hay desde el día de la elección, de gente que denuncia que hubo fraude y que no quiere que Brasil vuelva al pasado, no quiere un presidente condenado por corrupción, ni volver a la inseguridad ni al Estado que tira la plata. Por algún motivo se les permitió ingresar a las instituciones, lo cual es muy reprochable. Como dijo Bolsonaro, las protestas deben ser dentro de la ley".

A su vez, de la Torre aclaró que "condena la violencia siempre, tanto si viene de la izquierda, que suele ser lo más común, como si viene de otros sectores". Y afirmó: "Bolsonaro esta en Estados Unidos, no creo que este detrás de estos acontecimientos". También expresó su opinión sobre las repercusiones que tuvo en la región. "El kirchnerismo y los sectores progres de cambiemos sobreactuan por lo de ayer en Brasil pero guardan silencio con el golpe de Estado que sí existió en Perú, y aplaudían las protestas violentas en Chile que casi derrocan a Piñeira".