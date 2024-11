La historia no contada de Isabel Perón en una novela inédita de Pavon Pereyra

El manuscrito, titulado “La novela de Isabel Perón”, representa la única incursión de Pavón Pereyra en el género novelístico, además de tres obras de teatro que, hasta ahora, nunca llegaron a estrenarse.

Este libro, que se espera editar pronto, narra la vida de la ex presidenta desde sus orígenes hasta el final de su mandato, repasando momentos claves de su relación con Perón, tanto en el ámbito conyugal como en el político.

El manuscrito busca ser una obra atrapante y reveladora para el lector. Promete responder los enigmas del frustrado destino de Isabel Perón apuntando a las causas reales de su derrumbe.

“Es una novela basada en datos reales. Mi padre estuvo presente en el lugar de los hechos y mantuvo diálogos con Isabel Perón, sobre todo en la intimidad de Puerta de Hierro, donde, según me contaba, las tardes a veces se volvían interminables”, agrega Enrique.

“Incluye datos muy precisos y conserva el estilo de mi padre, con su característico uso del castizo en la escritura. Después de Yo, Perón (su obra más reconocida), considero que es el libro más original que escribió”, destaca Enrique.

Entre las justificaciones del autor, se lee: “He procurado armar los fragmentos de La novela de Isabel Perón como si se tratara de un rompecabezas. Y, a medida que convocábamos los fantasmas de esa pesadilla, me seducía cada vez con mayor fuerza el impulso de acallar para siempre los mil enigmas de esta historia irreal, novelesca en la acepción tradicional del término".

El manuscrito continúa con una advertencia sobre la narrativa: “Esta narración examina en panorámica el frustrado quehacer de Isabel Perón, apuntando a las causas reales de su derrumbe, luego de que Licio Gelli, con la criminal complicidad de sus notorios acólitos, volvieran estériles los esfuerzos de los médicos de cabecera por resguardar la existencia del primer magistrado. Asimismo, puse particular énfasis en remarcar hipótesis que, aun implícitas en el ánimo de todos los argentinos, no se atreven a dilucidar por falta de ganas, o quizá por haber sobrado a nuestros compatriotas la negligencia, pereza mental o cobardía civil que nos paraliza, nos enerva y nos convierte en abúlicos descaracterizados. A tantos abusos de poder, perpetrados por las superpuestas personalidades de “Isabel-Daniel”, no se les opuso el cerco de una moral genuina en sus proyecciones éticas, sino que se buscó circunscribir las vesanias de “Lopecito” con rivalidades carentes de grandeza, recurriendo a metodologías casi tan grotescas como las de este cachafaz venido a más".

El autor continúa, refiriéndose a la novela como una mezcla de historia y ficción: “La presente es una 'historia de ficción' o novela de la historia, inspirada, por lo tanto, en hechos rigurosamente ciertos. De modo que cualquier coincidencia que se observara con la trama y los argumentos extraídos de la realidad no hará más que ratificar vuestras sospechas sobre la absoluta verosimilitud de las referencias que aquí consigno, con prolijo respaldo documental, aunque sin arrogancia ni necios desafíos; pero eso sí, con la corajuda responsabilidad que importa para un historiador, modesto y sin pretensiones, el sagrado compromiso de no callar jamás".

Enrique Pavón Pereyra fue el biógrafo oficial de Perón y autor de más de 30 obras publicadas sobre la vida del tres veces presidente de los argentinos. Entre otros títulos se destacan, “Correspondencia”, “Diario secreto de Perón”, Vida íntima de Perón, Los últimos días de Perón y Yo Perón. Además, Pavón Pereyra, fue miembro del Instituto Juan Manuel de Rosas, secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y director de la Biblioteca Nacional.

Finalmente, el hijo de Pavón Pereyra, confía en que un futuro cercano, esta novela inspire un proyecto audiovisual, como “Yo, Perón”, una serie muy ambiciosa actualmente en desarrollo: “Estamos muy contentos por el interés de las productoras; todo se está encaminando para llegar a buen puerto".