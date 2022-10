Las mejores consolas de este 2022

Las consolas han sido, desde que surgieron, la revolución del gaming, ya que gracias a ellas es que se han desarrollado nuevos juegos mucho más avanzados y mejor desarrollados.

Existen juegos que tienen versión únicamente para consola y otros que se pueden adaptar a varios dispositivos. Es por esto que para las personas que quieran tener una experiencia más completa y variada en videojuegos, sí o sí deben tener presente una consola en su vida y conocer más de las noticias del mundo del gaming en Fragster.

Sin embargo, hay muchos tipos y modelos de consolas de videojuegos, aunque las principales marcas son sin dudas Nintendo, Xbox y PlayStation. Es por esto que aquí en Fragster te contamos qué tipos de consolas son las que más conviene comprar en este 2022.

Nintendo Switch OLED

En primer lugar, sin dudas se encuentra el Nintendo Switch OLED, ya que está la versión no OLED y esta es la más avanzada y nueva por la buena resolución de su pantalla.

Lo mejor de esta consola es que se trata de un dispositivo móvil pero que a la vez se puede adaptar para ser utilizado como las demás consolas en una computadora o en un televisor. En cuanto a su versión portátil, la calidad y resolución de su pantalla es muy buena, lo que sí esta es indicada para las personas que sí le darían uso a la versión portátil, pero para las que suelen jugar en la computadora o en el televisor como con cualquier otra consola, esta versión sería un poco inútil.

Si bien se pueden comprar videojuegos e introducirlos en la ranura en la que va el chip cada vez que se quieran jugar, también cabe destacar que tiene muy buenos juegos del tipo first party propios y clásico de Nintendo.

PlayStation 5

Las PlayStation siempre han sido las consolas más clásicas que la mayoría de las personas tiene y sin dudas la 5 es la mejor de todas que puedes conseguir este año, además de la más nueva.

En esta versión su SSD es mucho más rápido, colaborando en la mejor carga de los juegos y soportando mejores gráficos y juegos más pesados.

Lo más positivo de PlayStation es la variedad de títulos de videojuegos que hay compatibles con esta consola, especialmente para la 5 que es donde salen más juegos nuevos y mejor desarrollados como The Last Of Us o The Leyend Of Zelda. Además, también es compatible con casi todos los títulos pertenecientes a la línea de PlayStation 4.

Hay que considerar que si bien la experiencia de juego en esta consola es increíble y con una mejor definición de hasta 4k y 60fps, también se trata de un equipo bastante grande que es sí o sí para tener en un hogar. Tampoco cuenta con Dolby Vision ni Dolby Atmos, pero la definición sigue siendo buena.

Además de esto, cuenta con un nuevo tipo de mando llamado DualSense que es mucho mejor que los anteriores de PlayStation aunque algo frágil que cuenta con una retroalimentación háptica.

Xbox Series X

Por otro lado se encuentra la famosa Xbox que es de las que mejor Game Pass tiene, ya que con una cuota mensual tiene una amplia variedad de videojuegos nuevos y su catálogo es compatible con la mayoría de los títulos de la Xbox One. Además de esto, el diseño de la consola es de los más originales en comparación a muchas otras.

Además de ser de las consolas más potentes, la definición y el procesamiento de los juegos es muy buena gracias a que utiliza gráficos RDNA 2 de Radeon RX 600 y un procesador AMD Zen 2 con 8 núcleos. Otra de las mejores cosas es su capacidad de memoria interna, ya que tiene una SSD de 1 Terabyte, similar a la de la PS5

En conclusión, se podría decir que teniendo en cuenta la gran variedad de modelos de consolas que existen hasta el día de hoy, estas tres son sin dudas las que más se destacan en el mercado, ya que son las últimas que han lanzado Nintendo, Microsoft y Sony. Algunos pueden decir que la mejor de todas es la Nintendo Switch OLED por su versatilidad, pero las otras también pueden incluso hasta superarla.