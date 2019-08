Lejos del Fortnite, a pura naturaleza: se imponen de vuelta los campamentos "analógicos"

Para muchos es la primera experiencia de dormir fuera de casa. Para otros representa salir de la rutina y pasar unas vacaciones diferentes por fuera de la familia, en contacto con la naturaleza y lejos de las costumbres diarias. También significa un “descanso” de internet y de juegos online -como el famosísimo Fortnite- que los congregan día a día en la red. Los campamentos tradicionales se volvieron a imponer entre niños de 5 a 17 años y se convirtieron en un plan atractivo para pasar un descanso distinto como alternativa a las colonias.

El caso más paradigmático se dio durante el mes de julio, en donde más de 500 niños y adolescentes (todo un récord) que participaron de un campamento de invierno del Club Náutico Hacoaj, en Estancia del Pino, en Virrey del Pino, provincia de Buenos Aires. Allí pasaron cinco días en un contacto intenso con la naturaleza y con actividades sociales, educativas y deportivas. Este tipo de experiencias se realizan desde hace más de 50 años, en un Club que en 2020 celebrará su 85° aniversario.

“Fueron cinco días en contacto intenso con la naturaleza, compartiendo con amigos, conviviendo e incorporando valores para la vida, con actividades sociales, educativas y deportivas, en el marco de la educación no formal y el deporte como banderas; y un equipo profesional de los más destacados con un staff de más de 50 jóvenes”, cuentan desde Hacoaj.

“El Majané fue una experiencia increíble, con amigos y líderes. Aprendí a convivir con personas que quizás no conocía y terminé acercándome. Hicimos millones de actividades, algunas que nos dejaron enseñanzas y otras que nos hacían pasar un buen rato. Lejos, el mejor campamento de invierno”, relató Iara Effron una joven participante de la experiencia.

El caso más paradigmático se dio en julio, en donde más de 500 niños y adolescentes que participaron de un campamento de invierno del Club Náutico Hacoaj, en Estancia del Pino, en Virrey del Pino.

Para la directora del campamento, Tali Yankillevich, este campamento se basó en la búsqueda de “cómo encontrarse con uno mismo estando en comunidad”. “Cada participante pudo encontrar y ser la mejor versión de sí mismo. Una experiencia que dejó huellas en las vidas de nuestros chicos, chicas y líderes (madrijim), lleno de hermosos momentos inolvidables. Cuatro, dos, tres, cinco días de crecimiento con tiempo para jugar, para hacerse amigos, tiempo para compartir, tiempo para ser uno mismo”, explicó.

Una experiencia llena de energía y alegría, que se puede ver en el momento del regreso, donde los chicos se reencuentran con sus familias, y donde se despiden hasta el próximo campamento, en medio de un pogo lleno de felicidad.

Una experiencia real

Además de representar una experiencia real por sobre la predominancia del mundo virtual, los campamentos significan un viaje integral para niños y jóvenes. Desde Hacoaj, cuentan que desarrollan actividades de vinculación e intercambio entre todas las edades; aprendizaje a través del juego; compromiso comunitario;compartir en diversidad; crecimiento individual y experiencia en equipo.

“El campamento superó todas mis expectativas. Con mis amigos la pasamos increíble. Las actividades estuvieron muy buenas y me pude acercar a personas que antes no conocía tanto. No pude hacer algunas cosas porque me habían operado de la pierna pero, a pesar de eso, lo pude disfrutar tanto como mis amigos y líderes ya que me cuidaron y ayudaron en todo momento. Por último, nos unimos como grupo y estuvo muy bueno”, relató a Perfil Caro Finkel, del Grupo de Adolescentes.

Este tipo de experiencias se realizan desde hace más de 50 años, en un Club que en 2020 celebrará su 85° aniversario.

Para los padres también significa una experiencia en sí. En unos comienza una tradición de incorporar la dinámica en los más chicos y para otros es un paso concreto en la formación de sus hijos hacia la adultez. Para Estela Coronel, mamá de un acampante, fue una experiencia muy “especial” porque fue el último que participó su hijo. “Cuando lo busco en la llegada, luego del mifkadance, está tan cansado como contento y me sigo maravillando por las anécdotas y los relatos de las mil situaciones que vivió con sus amigos, lo que definitivamente construyen la mística de Hacoaj”.

Los campamentos tradicionales se volvieron a imponer entre niños de 5 a 17 años.

En una era en donde los más chicos -y los no tan chicos- se encuentran hiperconectados, una experiencia tanto educativa, como cultural y vivencial como son los campamentos, representan una oportunidad de gran valor que es un “viaje de ida”. Lo dicen sus protagonistas.

Y en HACOAJ se sigue apostando fuerte por estas experiencias, con estos campamentos de invierno, y los de verano con destinos en la Patagonia, y con más de 1500 niños y jóvenes viviendo experiencias que les dejan una marca imborrable para toda la vida.