Nuevos sabores y “gratitud” hacia la cultura nikkei: conocé la nueva carta de Fabric Sushi

Fiel al estilo FABRIC SUSHI de innovar a cada paso, la nueva carta de platos invita a descubrir sabores que fusionan lo mejor de la cultura y la gastronomía japonesa. Un recorrido de aromas, colores y texturas para deleitar los paladares más exigentes que no solo disfrutan de las mejores combinaciones de rolls, niguiris, sashimis, geishas y temakis, sino también de las propuestas de platos calientes y fríos que son tendencia en esta nueva temporada. La nueva carta estará disponible desde mediados de septiembre en todos sus locales ya sea para disfrutarlo allí y en formato delivery & take away.

“Kansha”, el nombre que da origen a la nueva carta, viene a expresar gratitud hacia esta cultura milenaria, y sugiere un recorrido gastronómico por entradas y platos principales que maridan de manera excelente con el clima de estos tiempos. Para iniciar, la sugerencia es probar las “Gyozas de Salmón”, empanadas japonesas al vapor, rellenas de salmón y vegetales, acompañadas de salsa ponzu. Al momento de la elección de los platos principales las opciones son variadas: esta nueva carta incorpora el “Ceviche Nikkei”, cubos de salmón y palta torchada acompañados de almendras tostadas y cilantro todo macerado en salsa nikkei, el “Curry Nikkei”, arroz estilo nikkei acompañado de langostinos thai en salsa de puerros o también deleitarse con la estrella del momento: el “Chirashi Moriwase”, un plato que tiene base de arroz de sushi y furikake, acompañado de sashimi de salmón trufado, sashimi de pulpo al olivo , sashimi de langostinos acevichado y tartar de salmón en salsa nikkei.

Para los amantes de los rolls, Fabric Sushi propone una novedosa carta donde las piezas son protagonistas gracias a la combinación de sabores y texturas. Entre las propuestas se destacan el “Tataki Truffe”, relleno de langostinos, palta y ciboulette con cobertura de salmón tataki con aceite de trufa, ralladura de lima y escamas de sal marina o el “Crispi Rice”, base de galleta de arroz crocante con tartar de salmón rosado, salsa de rocoto ahumado, mousse de palta y furikake japonés.

Entre las nuevas opciones se destacan platos como el o la reversionada pizza al estilo japonés: “Sake Pizza”, tortilla crujiente de maíz con crema ponzu y finas láminas de salmón trufado,

Hay muchas propuestas nuevas y tentadoras también haciendo foco en aquellos consumidores veganos. El “Asana Roll”, relleno de verdeo tempura, girgolas, palta y cobertura de tomate con topping de mousse de palta trufada, almendras, sal marina y gotas de jugo de lima y el “Niguiri Avo”.

La nueva carta de FABRIC SUSHI, viene acompañada también con un renovado cambio de imagen y diseño en torno a su presentación. “Nos concentramos en la geometría, en la proporción áurea y su definición ante un concepto que realza la armonía de los objetos, del diseño o la arquitectura. Nos detenemos a observar la proporcionalidad en la vida cotidiana así cómo su cálculo” comentó Malena Fricher, Gerente Comercial de la firma.

