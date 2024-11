Ricardo Quintela remarcó que el actual Gobierno Nacional con sus políticas de ajuste va a fundir al país

En ese contexto, el titular del PJ riojano sostuvo que, el actual Gobierno Nacional con sus políticas de ajuste, “nos va a fundir al país, y van a llamar al peronismo para que arregle las cosas, y después vuelven estos voraces”.

“Por supuesto que cometemos errores, que hacemos cosas incorrectas en muchos de los casos; pero no en todos, porque hay mucha gente nuestra que es honesta”, asumió y subrayó: “créanme que el único que piensa en la gente es el peronismo”, sostuvo.

Quintela indicó: “Se pueden tomar medidas para reordenar la inversión, el gasto, los recursos, pero nunca puede ser a costas del hambre y el sacrificio de la gente. Obviamente se fijan en más de 70 mil, o 5 mil comedores, y yo estoy en contra de los comedores, pero no de los militantes, sino que seamos fagocitadores de esos comedores, porque significa que hay gente fuera del sistema”. Además, señaló que “el peronismo tiene que trabajar para que la gente no necesite más los comedores, sino que puedan sentarse a comer en su mesa con sus hijos”.

“Por eso quiero decirles que me ayuden en ese sentido, porque necesitamos predicadores que hablen con la verdad, porque el peronismo, el objetivo fundamental es incorporar a quienes están fuera del sistema, adentro del sistema”, expuso.

Po su parte, el secretario general del PJ Capital, Miguel Galeano, recordó los años de prohibición del peronismo, y el retorno de Juan Domingo Perón al poder. “Me preguntaba qué siguió después de la caída del general junto a Isabel, y vinieron los años más oscuros, donde no se habló de peronismo ni de ideología, ni de doctrina, sino que corrió sangre de nuestros militantes, de nuestros intelectuales y la gente de la cultura”, repasó.

“Luego vinieron los seis años del radicalismo, con Alfonsín, y posteriormente, se habló de menemismo, no de la doctrina justicialista; y en los años de De la Rúa, tampoco. Luego vinieron los doce años de Néstor y Cristina, se consagraron derechos, donde se habló de Néstor, de Cristina, de kirchnerismo, de La Cámpora y de transversalidad, pero no se habló de peronismo, no se habló de filosofía de vida”, cuestionó.

Y agregó: “llegó este momento donde alguien puso en la agenda pública nacional, quién fue Péron, quién fue Evita, y todos somos compañeros, compañeras y respetamos, siguiendo adelante con la conducción y con la identidad, de ser federales”. “El fuego vivo de Ricardo Quintela es lo que debemos abrazar todos y cada uno de nosotros”, apuntó.

Finalmente, Galeano enfatizó: “La Patria nos espera y la segunda revolución tiene que venir de la mano de la educación, para que no nos vuelva a pasar que esté silenciado el peronismo, sino que, desde cada rincón, desde casa, podamos defender los sueños, de la mano de Ricardo Quintela que se la juega toda”.

Acompañó al gobernador en este acto, el intendente y presidente del PJ Capital, Armando Molina.