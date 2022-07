Sarapura: historia de tres socios unidos por el amor a la música

Los días en los que se temía porque los eventos presenciales no volvieran parecen haber quedado atrás. Luego de los estragos causados por la pandemia del covid 19, los eventos presenciales volvieron, desde cumpleaños, hasta fiestas y eventos corporativos. Los organizadores, los caterings, y muy especialmente los DJs, volvieron a ocupar su lugar. Y es que la música es una pieza clave de cualquier evento, sea un congreso, una charla o una fiesta. Sarapura no solo musicaliza, sino que provee la técnica, iluminación y sonido en eventos, y además entrena a las próximas generaciones que van a pasar música de todo tipo para cualquier ocasión.

La pasión parece ser el plus de quienes conforman la empresa, y haber resistido al confinamiento a pura música lo confirma. Juan Diego Martinez Larrea, uno de los socios fundadores de Sarapura, junto a su familia, ideó las sesiones desde el balcón, en donde pasaba música para sus vecinos durante la época más difícil de la cuarentena. “Las sesiones fueron increíbles, cómo en la soledad que teníamos todos conectábamos infinitas situaciones de familias que se encontraban a través de los balcones escuchando, fue tanta gratitud, tanto amor que me mandaba la gente y yo sentía que estaba repartiendo un poco de alegría en esa situación”, cuenta Juan Diego.

Para lograr cumplir con sus propuestas, la empresa cuenta con profesionales que poseen el know how para diversas áreas relacionadas a este tipo de servicios, como Diseño de Interiores, Iluminación, o Asesoría de Imagen. Chule Bernardo, uno de los socios fundadores, cuenta con estudios en todas estas áreas. “Tener todos esos conocimientos hizo que yo de alguna manera los lleve a mi rubro, y así fue como empecé a diseñar puestas hace muchísimos años, cosas que nadie hacía, y empezar a poner en las pistas de baile elementos que generen sensaciones como una obra de arte”, cuenta Chule, quien entre sus grandes éxitos, se encuentran una fiesta exclusiva para Barack Obama y los príncipes de Mónaco. “Para mí, particularmente, fue emocionante, porque habiendo tanta gente en el mundo, ¿por qué nosotros? Y eso no deja de asombrarte ¿no? Como cuando vino Obama a la Argentina que terminé pasando música en la cena de gala. Es muy movilizante en lo personal, como a través del arte de alguna manera uno va llegando a distintos lugares y eso no tiene límites”, cuenta el DJ.

A Tati García Juanicó la música lo vincula desde un lugar muy personal. Mientras estudiaba medicina a los diecinueve años, Tati pasaba música en los boliches para juntar plata para irse de vacaciones con sus amigos. “Mi viejo en esa vorágine de laburo me dice ‘¿Vos te vas a dedicar a esto toda la vida?’. En ese momento no existía una cuestión profesional para los DJs y la figura que existe hoy, así que me propuso que me ponga a estudiar y él me bancaba. Y me gustaba la medicina y ahí fui”, cuenta Tati. Sin embargo Tati hizo toda la carrera pensando en la música. Y al terminar la carrera, sus socios le propusieron formar parte de un proyecto que más tarde fue Sarapura. “Durante un tiempo hice ambas cosas a la vez pero me di cuenta que era inviable, así que opté por la música, y soy muy feliz con lo que hago”, dice Tati.

Hoy Sarapura continúa formando nuevas generaciones de Djs y siendo una opción dotada de profesionalismo, pasión e inventiva para cualquier evento.