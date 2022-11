Silvina Puga: ¿Cuándo deberíamos contratar a un agente de prensa?

Vivimos en mundo cada vez más competitivo. Es una realidad que debemos afrontar cualquiera sea nuestro oficio, arte o especialidad. Hacer bien el trabajo propio es condición necesaria pero no siempre suficiente para asegurar nuestro desarrollo, crecimiento y subsistencia en el mercado que elegimos participar. Esto ocurre porque una parte cada vez más grande de esa competencia se dirime en el campo de la comunicación, ya que es ahí donde deberemos pelear por la atención de nuestros públicos. En una época plagada de mensajes, el desafío es llegar con el nuestro a quienes sabemos que pueden apreciar lo que tenemos para ofrecerles. Y es la razón por la que una buena campaña de comunicación juega un papel estratégico en cualquier negocio.

En diálogo con Perfil, la especialista en prensa Silvina Puga nos explica que "A diferencia de la publicidad, una campaña de prensa debe transformar nuestro mensaje en noticia, historias o contenido útil para la audiencia, transformándola en parte activa de nuestra comunicación. Una antigua frase de las RRPP expresaba que primero había que hacer bien las cosas, para después comunicarlas. Esto habla de ética y también de exposición. Pero su lado literal nos señala a su modo la aún más vieja cuestión del ser o no ser. Porque en el contexto actual la decisión de no comunicar está cercana al no existir, al menos para nuestros públicos".

¿Cuándo una empresa, artista o profesional debería contratar a un agente de prensa?

Cuando las compañías o personas comienzan a ofrecer lo que hacen, necesitan entrar en el escenario público por uno o más medios, sobre todo cuando las redes no ejercen una influencia suficiente. Esto implica una serie de tareas que no siempre están al alcance de sus competencias. Además, requiere una inversión de tiempo y esfuerzo que usualmente los empuja a desatender sus objetivos principales. También, y de alguna forma, quedan expuestas al público que llegan, y así nacen otros desafíos. Entendemos que es ese el momento en el que hay que consultar a un especialista en comunicación. No hacerlo implicaría perder una ventaja estratégica que seguramente nuestra competencia sabrá aprovechar.

¿Qué es lo que deberían tener en cuenta aquellos que piensen iniciar una campaña de prensa?

Para iniciar una relación con la prensa lo más importante es encontrar una consultora a la medida de los requerimientos del cliente. Las habilidades de la consultora son tan importantes como la evaluación y comprensión de necesidades y aspiraciones. El trabajo es guiar al cliente por el camino más viable para llegar a sus objetivos. Todo debe funcionar en esa línea y se debe sentir así desde las primeras reuniones. La elección debe ser mutua porque se trata de tener una buena experiencia como en todo vínculo positivo. Se trabaja en conjunto para un crecimiento de ambas partes.

Quienes piensan en iniciar la exposición de su emprendimiento ¿Suelen confundir términos como Prensa, Marketing Digital, Publicidad, Community Mánager?

A veces aparecen esas dudas. Nosotros, como agentes de prensa, trabajamos con noticias, historias y contenidos de valor para los públicos. Y lo hacemos con una comunicación que construye imagen positiva y credibilidad. Transmitimos valores. Pero una buena estrategia de prensa no se piensa de manera aislada. En la medida de las posibilidades debe ir asociada a acciones de marketing, de publicidad, que, si bien apuntan al target, a la conversión directa, también deberán a su modo transmitir los mismos valores, en el mismo tono en que se comunica en la campaña de prensa. Lo mismo para la gestión de redes sociales. Todas estas tareas trabajan en una forma de conversación con los públicos y en conjunto desde ya logran conseguir un impacto más completo

Tenes muchos clientes del ámbito de la música, muchos de ellos son emergentes ¿Por qué te eligen?

Si bien trabajamos con una gran diversidad de especialidades, es cierto que una parte importante de nuestra cartera de clientes pertenece al negocio del arte y el espectáculo. Muchos son artistas que están empezando su carrera musical y nos confían sus proyectos. Hicieron un gran esfuerzo al dar sus primeros pasos y típicamente llegan por recomendación de colegas suyos que trabajan con nosotros. Es un aspecto muy gratificante para mí, me genera energía positiva verlos crecer, realizar sus primeros shows, llegar a los medios, cumplir sus metas y posicionar sus redes. Es lo más lindo de esta profesión, poder cumplir los sueños de las personas que se acercan. Se genera un vínculo de logros compartidos, ellos desde su esfuerzo y nosotros comunicándolo. Son esos los momentos en los que más agradezco y disfruto haber elegido esta hermosa profesión.

Con más de 20 años de experiencia en los medios de comunicación, Silvina Puga ha trabajado para varias empresas importantes como Crónica, DeporTV, Redondel Film, entre otras, donde se ha desempeñado como reportera, productora y conductora radial. Actualmente, desde hace ya cinco años, se encuentra trabajando a tiempo completo como agente de prensa en su propia consultora.