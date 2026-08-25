Social Media Day Argentina presenta un ciclo de formación en Innovación, Inteligencia Artificial aplicada al marketing y los negocios

Hay una pregunta que ya no es "¿voy a usar IA en mi trabajo?" sino "¿cuánto tiempo más puedo esperar para hacerlo?". Mientras esa duda crece en empresas y equipos de todo el país, Social Media Day Argentina (SMDay) responde con un formato concreto: el Programa Ejecutivo en Inteligencia Artificial, un recorrido de 9 semanas y 18 horas de carga horaria, con una masterclass distinta cada semana y un especialista al frente de cada una.

"La IA no reemplaza la creatividad. La acelera".

Con ese espíritu, el programa recorre desde los fundamentos del marketing en tiempos de IA hasta la creación de avatares digitales, pasando por ventas, contenido, social commerce y gestión de negocios. Todo con un mismo objetivo: que cada participante salga con herramientas para aplicar el lunes siguiente.

Dos formas de cursarlo

Quien quiera el recorrido completo puede inscribirse al Programa Ejecutivo: las 9 semanas, 18 horas en total, con certificación de Social Media Day al finalizar. Pero también es posible elegir solo lo que se necesita: cada una de las 9 masterclasses se vende de forma individual, para quien busca resolver un tema puntual sin cursar el ciclo entero.

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El cronograma, semana a semana

Miércoles 26/8 Desafíos del marketing en tiempos de IA

Elea Arias Larroudé

Miércoles 2/9 Impulsa tu marketing: estrategias multicanal y uso de IA

Ennio Castillo

Miércoles 9/9 Branded content: de la teoría a la realidad

María Victoria Pirraglia

Miércoles 16/9 Generación de contenido con IA para redes sociales

Hernán Sampó

Miércoles 23/9 IA aplicada al social commerce

Federico Feres

Miércoles 30/9 Cómo generar avatares digitales y dirigirlos

Agustín Mario Giménez y equipo

Miércoles 7/10 Vende más usando agentes de IA

Andrés Fiorotto

Miércoles 14/10 Todos somos vendedores: el arte de cerrar ventas

Gastón Parra

Miércoles 21/10 Ordena tu negocio, multiplica tus resultados

Gastón Parra

¿Por qué este ciclo y no otro?

No es un curso más de IA. Es marketing, estratégia, negocios e inteligencia artificial en un solo programa, con docentes que vienen de empresas y proyectos reales, no de la teoría. Cada clase deja una herramienta lista para usar desde el mismo día, y quien no llega en vivo, no se queda afuera: todas las clases quedan grabadas.

Al terminar el Programa Ejecutivo, el participante se va sabiendo aplicar el marketing en la era de la IA, crear contenido que ahorra tiempo y multiplica alcance, incorporar avatares digitales, y —tal vez lo más buscado— cerrar más ventas sin competir por precio. Y se lleva algo más: la certificación de Social Media Day, que respalda ese conocimiento frente a empresas y clientes.

Cómo inscribirse

La inscripción ya está abierta, tanto para el Programa Ejecutivo completo (9 semanas, 18 horas, con certificación) como para cada masterclass individual. Cupos limitados.

Inscripción en: www.smday.com.ar/capacitaciones