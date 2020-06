"El capitalismo es una civilización que ha fracasado"

Analía Melgar

La argentina Kris Niklison sintetiza su variado y rico recorrido de vida y profesional: “Hice teatro en los escenarios del mundo. Fui protagonista del Cirque du Soleil y la artista mejor paga en su historia. Fui dirigida por Peter Greenaway,

por Dario Fo. Un día me desperté y empecé a imaginar cuadros cinematográficos: apareció el amante y abandoné al marido. Después de vivir veinte años en Ámsterdam y uno en Hamburgo, me vine a la Argentina, donde en 12 años forjé una carrera en el cine, haciéndome conocer, porque yo era una artista con mucho background

pero en Buenos Aires nadie lo sabía. Mientras tanto, hace veinte años compré un terreno y empecé a construir en Brasil un refugio artístico, donde estoy ahora: Casadasartes, a 30 km de San Pablo, en el medio de la naturaleza de un bosque de mata nativa de 100 km2”.

Desde allí, adelanta un nuevo giro, un nuevo experimento. El 25 de junio estrenará Cajas chinas, un oximorónico “teatro virtual”, o como ella prefiere, “cineteatro”. Seis actores, cada uno desde su casa, brindarán función los jueves a las 22. A ella podrán acceder, desde sus computadoras, quienes compren su entrada por Ticketek. La recaudación se repartirá entre los integrantes de este proyecto, organizado como cooperativa. Los argentinos Daniel Aráoz, Roly Serrano y Romina Gaetani y la coreana Sang Ming Lee actuarán desde Buenos Aires; el brasileño Ivo Müller; desde Los Angeles, y la propia Niklison, desde Brasil, en tanto actriz, además de creadora, dramaturga y directora.

—¿Cómo estás viviendo este momento?

—Antes del 17 de marzo podía, o irme a la Argentina, donde se veía que las cosas iban a estar mejor hechas, con una posición más responsable; o quedarme en la locura que se perfilaba que iba ser Brasil, pero acá, que es un paraíso. Oficialmente estoy varada pero estoy muy bien, creando. No hay más distancia. Puedo estar creativa dentro de la absoluta conciencia de lo que está sucediendo; no es que soy una lunática que no sabe lo que está pasando.

—¿Qué reacción tuvieron los actores cuando los convocaste?

—Varios de ellos dijeron “gracias” casi llorando. Quise hacer este proyecto, porque no me identifico con la cultura de la queja. Como artista, uno tiene que rebuscárselas para hacer su sustento. Los grandes artistas no esperaban situaciones óptimas para poder crear. El artista debe encontrarle la vuelta a lo que le toca vivir. ¿A quién vamos a culpar de lo que estamos viviendo? ¿A todo el mundo? ¿A nadie? No me parece sentarse en un lugar y decir: “Bueno, ¿ahora quién me va a dar?”.

—¿Cómo dialoga “Cajas chinas” con el cine y el teatro?

—Yo soy actriz de raza, un animal de teatro en verdad. Ahora estoy inventando una palabra: cineteatro. Esto será en vivo y creado para estas circunstancias y formato. ¿Lo único que tenemos es una compu? Bueno, sale esto que está respondiendo a las limitaciones y al momento. Tendrá personajes, un principio, medio y fin. Es una de gangsters, un pequeño thriller, una banda de ladrones cuyo botín desaparece. En medio de eso, caen caretas, aparecen alianzas, dudas que muestran, con ironía y humor, cómo este universo trastabilla: el universo del capitalismo, una civilización que ha fracasado.