“El cine desde siempre se ha hecho grandes preguntas”

Cuando Mahershala Ali jugó por algunos no tan memorables instantes a ser rapero, difícil era imaginar que ganaría un Oscar. Hoy, es sin dudas un nombre crucial del nuevo Hollywood, de aquel que ha hecho de la diversidad no tanto un gesto (bueh, un poquito sí) si no una forma de abrir la puerta a relatos nunca contados. Tal es el caso de El canto del cisne, el estreno de Apple TV +.

En poco tiempo, al menos a la vista del público, el actor se ha convertido en uno de los nombres más importantes del medio. ¿La razón? Simplemente, y no tanto, su poder como actor, pero también su capacidad de oscilar entre modos más cercano al mainstream y modos del cine independiente americano que, en plena era donde se cree tontamente que las series pueden hacer lo que el cine hace, están en plena extinción. Esa lista de papeles que lo define, precisamente, implica desde roles en películas como El curioso caso de Benjamin Button y la saga de Los juegos del hambre hasta sus premiados papeles en el drama ganador del Oscar Moonlight y en Green Book: El libro verde, otra que con su actuación como coprotagonista ganó el Oscar a Mejor Film. En esa variedad, el actor ha construído una fama que vió sus mejores brillos en series como House of Cards y True Detective. Hoy está más que confirmado que Mahershala Ali será parte del universo Marvel, interpretando al personaje cazavampiros llamado Blade, y, como decíamos, acaba de estrenar en Apple TV + El canto del cisne, la ópera prima del director Benjamin Cleary. Cleary (un director debutante a la hora del largo que ganó el Oscar a Mejor Corto de Ficción por Stutterer). Cueste creerlo o no, el largo es el primer protagónico en singular en la carrera de Ali, y comparte el cartel junto a nombres como Glenn Close, Naomi Harris y Awkwafina.

El sueño. La película es, sí, el debut de Benjamin Cleary, quién sorpresivamente ganó el Oscar a Mejor corto de ficción. Pero lejos de la opresión de Disney para con sus directores, Cleary tuvo aquí luz verde para llevar a cabo un guión que había soñado de joven. Es una pieza en extremo personal y un drama de ciencia ficción: Marhershala Ali, con sus dos premios Oscar, interpreta dos roles, un personaje llamado Cameron que debe replicar la vida de alguien que lo creó para que siga con su legado. Así el original y el clon comienzan un tratamiento, en la ficción, distinto al habitual. De esta manera, esta reflexión sobre cuán lejos iríamos para evitar algo que quizás sea el destino de nuestra familia y sobre el sacrificio se convierte en, nuevamente, el perfecto terreno donde apreciar la magia de Mahershala Ali.

Sostiene Ali: “Fue un guión como nunca antes leí. Era completamente nuevo, era completamente alterativo de lo que uno podía esperar de esta premisa, o incluso de la idea de drama. Se sentía como un trabajo muy rico en su vertientes y posibilidades. De repente, la vida de esos dos personajes, de clon y original, era un terreno muy fértil para la actuación”. Y suma: “Todo era idealmente poderoso: el dilema, la fricción, la lucha. Todo se sentía como un campo creativo donde lo que sucediera entre dos personajes habría un mundo de posibilidades. Y hablo de posibilidades éticas, morales y espirituales. Pude entender porque el original, el personaje que toma la decisión del clon,esa terrible idea de hacer que otros finalicen lo que tu creías que iba a ser tu vida”.

La reunión inicial de Ali y Cleary estableció el tono y ambos se dieron cuenta que eran perfectos el uno para el otro. Ali: “Hablamos durante horas. Pero apenas unos minutos después de iniciado el diálogo sabía que Cleary era dueño de una de esas almas a la que te conviene acercarse, alguien que estaba dispuesto a darlo todo para contar esta historia. Sabía que iba a hacer de esta premisa algo complejo, algo que le hablara directo a la condición humana. Fue realmente un momento mágico, que definió mucho de lo que vendría”.

Ali: “Hay algo fascinante en la premisa, que un poco en eje central de nuestra vida. Por un lado, alguien que lidia con la idea de que su vida está terminando. Por el otro, alguien recién nacido, que incluso dentro de la idea de la ciencia ficción, representa a un ser humano que tiene toda su vida por delante. No solo eso, de hacer aquello que muchos creen será su vida: criar a su hijo, por ejemplo. Por un lado, la enfermedad, por el otro, las posibilidades. Sus intenciones, sus miedos, son tan diferentes, que es un placer poder establecer dos perspectivas tan distintas de un mismo personaje”.

Hay un tema fundamental en el film: el hombre buscando un poder casi de deidad sobre su propia mortalidad. Ali: “Siempre estuve plenamente consciente de esa decisión de la película. Seguro, es entretenimiento pero las películas recientes, filmadas en pandemia, se hacen grandes preguntas. Bueno, el cine siempre se hizo grandes preguntas y quizás creíamos que no. Pero es parte del poder del arte, el entender que quizás tiene muchas lecturas, el entender que no importa si su disfrute es superficial o profundo (sin priorizar uno sobre otro). Al fin y al cabo, es una expresión como pocas de nuestras ideas”.

El futuro en Marvel

Al final de Eternals, la peor película de Marvel, que hoy ha inclinado la balanza hacía Sony (la real productora detrás de Spider-Man: sin camino a casa, el suceso que le devolvió al cine los números de 2019), se escuchaba una voz. Esa voz hoy se sabe, se ha confirmado que pertenecía a Mahershala Ali. Puntualmente a Ali interpretando a Blade, uno de los largos anunciados por Kevin Feige hace años y que definía el nuevo plan de Marvel en los cines y series. Blade es un personaje que fue fundacional, y que generalmente es olvidado, a la hora de las adaptaciones de los cómics de la compañía Marvel Comics: antes del Spider-Man de Sam Raimi o los X-Men de Bryan Singer, Blade hizo algo simple. Generó una película que fue un suceso moderado económico y que generó un culto. Es decir, todo lo que Marvel había querido lograr en pantalla por décadas. Ali ha hablado al respecto: “Estoy muy emocionado por el rol, por todo lo que han comentado al respecto. Quiero ganarme un lugar en ese panteón tan popular y tan celebrado. Me pone feliz que a la gente le entusiasme mi presencia. Creo que todos nos vamos a divertir mucho con todo lo que tenemos planeado llevar a cabo con un personaje tan poderoso, y que fue fundamental para la cultura popular en el momento justo”.