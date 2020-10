“El policial es muy cautivante”

Actriz de televisión, cine y teatro, Julieta Zylberberg conforma junto a Esteban Pérez la pareja protagónica de la nueva ficción nacional. Son ocho capítulos de Post Mortem, que desde el 8 de octubre emite Flow. La empresa StoryLab contó con la coproducción de TECtv (el canal del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación). Se suma en cada episodio el testimonio de un perito forense.

“Soy una privilegiada en esta pandemia –asegura Zylberberg–. Tengo casa, comida y una computadora con la cual mi hijo puede estudiar”. En el elenco también están Alejandro Awada, Diego Velázquez, Rafael Spregelburd y Claudio Tolcachir, entre otros intérpretes. Post Mortem es una creación de Nacho Viale y Diego Palacio, con dirección del mismo Palacio y guiones a cargo de Lucas Molteni y Luciana Porchietto.

—¿El género policial es tu preferido?

—No necesariamente. Creo que está muy de moda; primero fue El jardín de bronce (2017), un policial, y después hice Impuros, filmada en Brasil para Fox (2019). Me gusta y me siento cómoda, me parece divertido. Son universos muy lejanos a la vida de una y es cautivante hacerlos.

—Alejandro Awada encarna a tu jefe periodístico (David Castro), y una de las primeras frases es: “No dejen que la verdad les arruine una buena nota”. ¿Qué pensás?

—Es tremenda. Se podría entablar un paralelismo con el rating, donde si hay que tocar algo con tal de hacer ruido, se hace… A veces es más importante impactar que informar. Encarnamos a dos periodistas que no son de policiales, y este jefe les propone que escriban crónicas atractivas, donde el relato sea atrapante.

—¿Cómo es tu protagonista, la periodista Florencia Rodra?

—A partir de contactarse con esos casos donde debe investigar las muertes y los crímenes empieza a desenvolver algo de su pasado muy oscuro. Por eso ya en el primer capítulo sabemos que son acusados tanto ella como Guillermo O’Reilly (Esteban Pérez) de matar.

—¿Qué balance hacés de “Post Mortem”?

—Estoy muy contenta con que se estrene una ficción nacional. Disfruté haciéndola y siento que hay mucha calidad. Los casos que se muestran fueron crímenes reales, y en cada capítulo se analiza uno distinto. Además, en cada emisión conocemos a un profesional que no es actor. Eso fue genial. Todos eran clarísimos. Especialistas en balística o crímenes por internet, temas con los que no te cruzás habitualmente. Como actriz tengo un trabajo espectacular ya que me permite conocer historias y personas que de otra manera no hubiera sido posible.

—Por la pandemia se dejó de grabar “Separadas”. ¿Algo más se te cortó?

—En ese momento solo estaba haciendo en teatro La fiebre (ver recuadro), y filmaba todos los días para Polka. Estoy esperando los estrenos de la película que hice en Chile, Tengo miedo, torero, de Rodrigo Sepúlveda, basada en la misma novela de Pedro Lemebel. También se presentará El perro que no calla, de Ana Katz. Todo es de un gran nivel de incertidumbre. No sé qué podemos hacer.

—¿Qué relación encontrás entre aquella madre asmática que encarnaste en la película “Aire”, Paula en “Separadas” y esta Florencia de “Post Mortem”?

—Siento que tiene que ver con cómo una ve la actuación. Las circunstancias y los guiones creados por otras personas te ven a vos para interpretarlas. Para mí hoy el valor de la actuación es usar lo que una es, aunque los personajes no tengan nada que ver con mi vida. Siempre es bueno buscar adentro más que afuera. No importa si hacés de asesina o madre soltera. Busco vestigios en mí. Todos tienen algo que ver porque le aportás lo tuyo.

Tablas con adrenalina

A.M.

“Es muy bueno estar unida en estos momentos”, confiesa Julieta Zylberberg. Filmó para Argentina Unida una campaña. “Interpreté a Eleonora, la panadera –dice–. Una historia real. Si se puede ayudar a concientizar a la gente es bueno. No tengo televisión, por eso lo que quiero saber lo busco en Twitter, mientras que Instagram es más para pavadas”.

El miércoles 14 a las 21 se podrá ver vía streaming La fiebre, espectáculo teatral escrito y dirigido por Mariana Chaud con la actuación de Zylberberg en la piel de Azucena. Las entradas se podrán adquirir por alternativa teatral ($ 500). “La obra será en vivo desde el teatro –anticipa la intérprete–, y luego de la función abriremos un espacio para poder dialogar con los espectadores. Es muy raro… teatro sin público… Lo haremos desde la misma sala donde la estrenamos (Nün), que es pequeña y permitía un vínculo estrecho con la gente. Venimos reuniéndonos con la directora, Mariana Chaud por Zoom. Pero tendremos un día de ensayo con protocolo en el mismo ámbito donde la estrenamos, para transmitirlo en vivo solo el 14”.

“Esta protagonista camina por el borde de la locura… y se soltó. Su relato va y viene del presente al pasado. Se reconstruye desde el momento en que se brotó… habla con una hija, con su madre y con sus amigos. Está con una tortuga a la que bautizó con el nombre de Fiebre. Aclaro que no es un espectáculo para niños, sí para adolescentes. Estoy bastante nerviosa porque la haremos en vivo. Tendrá la misma adrenalina que cualquier función normal”.